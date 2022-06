La guerra familiar que parece sobrevolar a la familia Ortega-Aldón continúa, especialmente en los medios. Mientras Ana María prefirió no asistir este fin de semana a Viva la vida y Gloria Camila dijo en televisión que no se iba a pronunciar más sobre el asunto, Ortega Cano parece estar más que tirante con la prensa.

El torero entró recientemente por teléfono a Ya son las ocho y pidió que dejaran de hablar con él. "Estoy cansado. Estoy agotado por ser buena persona", declaró. "Pido a todos los míos, primero a Gloria, que la quiero con toda mi vida, y a mi mujer, y a mi niño, que me dejen que haga mi vida".

Y es que la tirantez de su mujer con su hija, el enfrentamiento de su esposa con sus hermanos y los rumores de crisis en su matrimonio son algunos de los temas que roban la tranquilidad del diestro. Por ello, parece que Ortega Cano no deja ya ni que le hagan preguntas por la calle.

Así se ha podido ver en uno de sus últimos encuentros con los periodistas de Europa Press mientras iba acompañado de su hija. De hecho, Gloria Camila ha sido la que ha intentado mediar para que él no se alterara.

"No me molestes, ¿vale?", dijo el torero al ver las cámaras. "¿Me deja hacerle un par de preguntas?", le preguntó el reportero, a lo que él respondió: "¡No, que no me hagas ninguna pregunta, que no me apetece, ¿vale?!".

Entonces, Gloria Camila se puso en medio e intento que la tensión no creciera. "Está perfecto", respondió ella, mientras el diestro seguía farfullando de fondo. "Ay ya... Papá...", le pidió su hija. "¡Que me dejen!", exclamó Ortega Cano.