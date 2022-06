Caixa Popular destina 1,7 milions d'euros a iniciatives d'impacte social a la Comunitat Valenciana durant 2021

L'entitat va engegar ajudes per a la realització de projectes d'igualtat de gènere, que s'ha finançat amb un fons generat gràcies a la targeta Dóna, la "primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un percentatge dels beneficis obtinguts pel seu ús a projectes socials d'associacions i entitats que fomenten l'apoderament de la dona", ha explicat en un comunicat.

Aquesta acció s'afig a la resta del projecte Caixa Popular Dona, que naix per a donar suport al moviment que busca la igualtat entre hòmens i dones en la societat valenciana. Amb aquesta iniciativa es realitzen accions per a donar visibilitat a les empresàries valencianes, es promouen projectes d'autoocupació per a dones amb pocs recursos juntament amb la Fundació Novaterra, per a ajudar la seua autonomia i inclusió social, i s'impulsen jornades i esdeveniments per a la sensibilització i l'educació en igualtat de drets i oportunitats.

En l'àmbit mediambiental, Caixa Popular ha destacat les col·laboracions amb Acció Ecologista-Agró i Oceanogràfic, centrades en la conservació de la biodiversitat i del medi ambient, o la Mostra del Canvi, concurs de fotografia obert a la ciutadania que busca reflectir els impactes del canvi climàtic sobre el territori i la biodiversitat valenciana per a ajudar a conscienciar d'una manera visual sobre el canvi climàtic i les seues conseqüències, realitzant després una donació a l'entitat ecologista que decidisca el guanyador d'aquest concurs.

També ha posat l'accent en les aliances estratègiques de l'entitat amb "agents clau per a la societat valenciana", com la col·laboració entre la Fundació Horta Sud i Caixa Popular, que ha ajudat a desenvolupar la societat valenciana des de l'associacionisme, contribuint a crear un ric teixit associatiu mitjançant accions com a formacions, assessorament i jornades de dinamització o el projecte "Serà Horta Sud 2030".

Caixa Popular ha posat en valor que va ser la primera entitat financera que es va adherir a la xarxa de la Banca Amigable amb les Persones Majors que promou l'Ajuntament de València. En paraules del director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals, Paco Alòs: "Caixa Popular mai ha deixat de costat les persones majors, oferint una atenció tant personalitzada com amb els seus horaris flexibles de matí i vesprada.

Amb tot açò, Caixa Popular ha ressaltat que ha tancat 2021 "amb solvència econòmica i accions de calat per a la societat valenciana", i ha indicat que mantindrà la seua aposta social amb la projecció de repetir les accions d'enguany i impulsar nous projectes socials i mediambientals.