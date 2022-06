UP demana que Les Corts condemnen les morts en la frontera amb el Marroc i que Espanya atenga als ferits

La coalició ha presentat una autoesmena a una iniciativa que tenia registrada per a instar el Govern a mantindre una política migratòria d'acord amb els drets humans i la defensa dels drets dels immigrants i sol·licitants d'asil, a fi d'evitar tragèdies com les viscudes a Melilla el passat 24 de juny.

Demana així garantir una atenció sanitària urgent, adequada i de qualitat a totes els hospitalitzats com a conseqüència d'aquesta tragèdia que es troben en sòl espanyol, així com habilitar de manera diligent l'accés a les oficines establides a Ceuta i Melilla per a les persones que vullguen sol·licitar protecció internacional.

També sol·licita col·laborar en la identificació dels cadàvers i la localització dels familiars, garantint una sepultura digna, a través dels servicis consulars espanyols al Marroc, i iniciar de manera immediata una investigació independent per a aclarir com va ocórrer aquesta tragèdia humana i partionar les corresponents responsabilitats, tant polítiques com a penals, en col·laboració amb les delegacions diplomàtiques de la Unió Europea presents en territori marroquí. UP ja va registrar aquest dilluns una proposició no de llei (PNL) similar en el Congrés.

Per la seua banda, la iniciativa sobre migració a la qual s'ha agregat aquesta petició reclama que els migrants puguen realitzar els seus tràmits administratius relatius a la seua residència regular a Espanya amb la celeritat i la dignitat que mereixen en compliment del mandat de les Nacions Unides i de la Declaració Universal dels Drets Humans.

"Milers de persones migrants no poden renovar la seua residència a Espanya per la saturació de les cites prèvies d'estrangeria, conseqüència de la falta de recursos per a aquests tràmits", denuncia la síndica d'UP en Les Corts, Pilar Lima, advertint que succeeix el mateix amb les persones en situació d'asil i refugi i el "deteriorament" de les polítiques d'acolliment.

Segons recorda el grup 'morat', aquests tràmits d'estrangeria estan assignats a la Policia Nacional i "amb el col·lapse sistèmic de les cites d'estrangeria emergeixen les estafes".