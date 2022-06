Cvirus.- Els contagis repunten a 4.479 i els ingressos pugen a 905 a la Comunitat Valenciana

Els nous casos per províncies són 577 a Castelló (179.812 en total), 1.251 a Alacant (503.021 en total) i 2.651 a València (785.475 en total). Per edats, dels nous positius, 2.210 són de persones majors de 60 anys. Per províncies: 340 de Castelló, 634 d'Alacant i 1.236 de València.

A més, hospitals valencians tenen, actualment 905 persones ingressades, 35 d'elles en la UCI: 126 a la província de Castelló, 4 en UCI; 300 a la província d'Alacant, 16 d'elles en l'UCI; i 479 a la província de València, 15 en UCI.

Així mateix, s'han notificat quatre defuncions per coronavirus des de l'última actualització, tots amb data de defunció en els últims 7 dies. Es tracta de dos dones de 88 i 96 anys, i dos homes de 84 i 85 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.520: 1.121 a la província de Castelló, 3.616 a la d'Alacant i 4.783 a la de València.