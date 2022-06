Guàrdia Civil: "Jorge va vindre a comissaria i va dir que va esquarterar a Marta perquè es va espantar. Açò no se sosté"

Així s'ha pronunciat aquest testimoni en el juí que se segueix contra Jorge Ignacio P.J., suposat assassí de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas, i d'intentar-ho amb altres huit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019.

El cap d'Homicidis ha manifestat que després de conéixer la desaparició de Marta Calvo, van obrir una investigació que els va portar fins a la vivenda de Manuel, domicili que tenia llogat la mare de l'acusat i la ubicació del qual, la víctima havia remès la nit del 6 de novembre de 2019 a la seua mare.

En un primer registre, els agents van veure que la vivenda de Manuel estava "totalment neta i ordenada". Després d'obtindre el trànsit de telefonades de l'acusat es van adonar que aquest, a través de dos dels seus telèfons mòbils, havia estat mantenint converses amb Marta Calvo la nit del 6 de novembre i tots dos van coincidir junts a València i, posteriorment, a Manuel.

Ha assenyalat que el telèfon mòbil de Marta Calvo es va apagar a les 00.03 hores del dia 7 de novembre encara que desconeixen si va ser de manera forçada o voluntària. Prèviament la víctima havia manat la seua ubicació a la seua mare.

Els agents van prendre declaració a la mare de Marta Calvo i a la mare de l'acusat. Aquesta última els va manifestar que tenia dos vivendes arrendades al seu nom, una a Manuel i una altra a l'Olleria, i que el seu fill tenia un cotxe i dos números de telèfon.

Els va explicar que el cap de setmana del 8 al 10 de novembre de 2019 va volar des de Palma a València per a estar amb el seu fill per motiu del seu aniversari i que van estar a l'Olleria i també van ser a pagar el llogar de la casa de Manuel.

A partir d'eixe moment i quan el cas de Marta Calvo va trascendir als mitjans de comunicació, van aparéixer noves víctimes que van relatar episodis similars amb Jorge Ignacio, qui sabien que es dedicava al tràfic de drogues pels seus antecedents.

Després d'açò, la mare de l'acusat va tornar a comparéixer davant la Guàrdia Civil el 2 de desembre de manera voluntària i va entregar roba del seu fill i un Ipad. En eixe moment, els agents li van dir que si el seu fill no havia fet res, havia de donar la cara. Si no, difícilment li anaven a creure.

Just l'endemà passat, Jorge Ignacio es va entregar. "Per aquest motiu estic convençut que mare i fill estaven en contactes telefònics mentre l'acusat estava fugit", ha asseverat.

EN DIVERSOS CONTENIDORS

En eixa compareixença en la caserna, l'acusat, segons ha descrit el testimoni, portava una carta manuscrita datada el 13 de novembre, dia en què va fugir, i va relatar el que va ocórrer amb Marta Calvo. Va afirmar que havia sigut un accident i que s'havia desfet del cadàver en diversos contenidors.

Els va indicar que no era culpable de res i que s'havia intentat suïcidar. Va comentar que durant els dies en què no se li havia pogut localitzar havia estat vivint en cases abandonades sense llavar-se ni poder menjar més que fruita dels arbres, un fet que als agents els va cridar l'atenció perquè l'acusat "anava net, endreçat, afaitat i no feia mala olor", ha descrit.

"En el seu relat -ha desgranat- va explicar que va contractar els servicis de Marta i que van ser a Manuel. Van beure alcohol i van consumir cocaïna. Després van mantindre relacions i ella va començar a trobar-se malament, així que es va dutxar i es van gitar. En despertar, la va trobar morta".

Seguidament, va comentar als agents que es va quedar "horroritzat" i que va pensar a esquarterar el cadàver per a desfer-se d'ell. Per a açò, va comprar serres, un desatascador i una botella de detergent i amoníac.

"Ens va relatar com va desmembrar el cadàver. Va detallar que el va disseccionar en nou parts i després el va escampar en contenidors. Però es va fer una inspecció i mai es va trobar res concloent. Mai va aparéixer gens. Barregem que es va desfer del cos abans que arribara la seua mare, el dia 8", ha dit.

Preguntat per si els va donar alguna explicació de per què no va cridar el 112, ha contestat que perquè "es va espantar". També ha narrat que en el mateix matí del dia 7 de novembre -eixa nit suposadament havia mort Marta en el seu domicili- l'acusat va realitzar tres telefonades a prostitutes en un interval de dos hores.