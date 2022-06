Imanol Arias opina sobre los nuevos guionistas de 'Cuéntame': "Tengo que empezar de cero porque no tienen ni idea"

Imanol Arias acudió este lunes a Milá vs Milá, el programa de Mercedes Milá en Movistar+, y se ha sincerado sobre algunos de los temas de más actualidad que ha protagonizado.

Tras sus sonadas críticas a TVE y a algunos de sus trabajadores por el final de Cuéntame y la forma en la que, según él, se canceló la serie, el actor se disculpó por su "calentón verborreico" y la productora se desmarcó de estas declaraciones.

Ahora, ha vuelto a hablar de la serie en la que lleva trabajando desde hace más de dos décadas. Y es que, con más de 400 capítulos y 22 temporadas emitidas, es una de las ficciones más longevas de la televisión.

"Los guionistas también se han hecho mayores. Con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero porque no tienen ni idea", opinó en su entrevista con la periodista. "Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo 'esto no me lo toques, esto es así. ¿Quién ha escrito esto?'. Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde".

Tanto tiempo en el mismo proyecto ha hecho que el intérprete de 66 años haya visto pasar numerosos trabajos por delante. "[La serie] me quita libertad en cuanto a opciones", aseguró. "Hay algunas cosas que han sido más dolorosas, y otras menos. Hablar de lo que no has hecho es absurdo, lo que no has hecho es que no es para ti, aunque pareciera que sí".

"Yo no quería hacer televisión y fíjate en todo lo que he hecho", reflexionó. "He hecho cuatro o cinco series, pero de protagonista absoluto. Eso hace que seas tan popular que está por encima de si haces un buen trabajo. La popularidad hay que manejarla al margen del trabajo".

Imanol Arias también ha hablado de sus problemas con Hacienda, que se remontan a 2009, pues la Fiscalía llegó a pedir 27 años de cárcel. "Te pilla muy de sorpresa. No tanto el hecho, porque el hecho está muy claro. Pero tarda mucho en dirimirse", comentó.

"Yo pongo el dinero por delante, pongo un aval. Eso empieza a andar y dura hasta el 2013, en el que pierdo ese recurso, pero muy poquito. Y ahí fue mi engaño", explicó. "El error que cometo y mi responsabilidad es que en vez de decir 'para', dije 'vamos a recurrir'. Entonces se fueron acumulando".

"He sido un hombre muy privilegiado, pero lo he perdido todo, y lo que me queda es para responder. Y acepto la responsabilidad. Lo que es más duro es la continuidad", añadió el actor.