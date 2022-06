Dreamhack València 2022 aspira a atraure a 75.000 amants de l'oci digital i arribar a 20 milions de persones en línia

L'esdeveniment, presentat aquest dimarts en roda de premsa, inclourà competicions d'esports, tornejos LAN, música en directe, meet&greets, zona d'exposició, conferències, concursos de cosplay i moltes més activitats per als amants dels videojocs i la cultura juvenil.

Amb 12 anys d'història, aquest festival s'ha consolidat com un dels esdeveniments de tecnologia i esports més importants en l'àmbit nacional. De fet, el seu impacte sobre la ciutat de València "no ha parat de créixer en els últims anys".

En aquest sentit, la seua última edició -en 2019- va suposar la creació de 168 noves ocupacions, un impacte directe en hoteleria i transport de 3,2 milions d'euros i una despesa mitjana per participant durant la seua estada de 187,64 euros, la qual cosa suma una despesa total dels visitants de 4.456.450 euros. Enguany, espera deixar a la ciutat un impacte de més de 10 milions d'euros.

A més, l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments requereix de molts perfils especialitzats per a engegar-los, per la qual cosa es crearan més de 170 noves ocupacions. L'objectiu per a enguany és aconseguir incrementar la xifra d'assistents en més d'un 15%, fins a arribar als 75.000 assistents.

DreamHack València serà seguit per més de 20 milions de persones de forma online, tant a través de les principals plataformes de streaming i televisió en sis idiomes diferents, com dels influencers convidats a l'esdeveniment, els quals arriben a més de 13 milions de persones entre els seus diferents perfils socials. Influencers com el conegut youtuber YoSoyPlex, Bekaesh, el host més important del freestyle nacional, i figures del món dels esports com Manute estaran en DreamHack València 2022.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, ha subratllat que "la celebració de DreamHack és clau per a la ciutat de València".

"Comptar amb un esdeveniment tecnològic com aquest ens situa com la VLC Tech City que volem ser i ens ajuda a posicionar-nos a nivell nacional i internacional com un pol de referència en els videojocs i en els jocs en línia. El model econòmic en el qual estem treballant, de la mà de la Generalitat, marca una línia estratègica que va molt lligada amb la innovació econòmica i amb la tecnologia, on el gaming i els esports compten amb un paper preponderant i en el qual som bressol de talent", ha asseverat.

El director de DreamHack 2022, Javier Carrión, assenyala que la volta de la cita a València serà "tota una fita per a la ciutat, que ja s'ha convertit en la capital espanyola dels esports".

"L'impacte econòmic que és capaç de generar aquesta cita en la ciutat de València suposa una important injecció econòmica per al municipi, que es consolida com a destinació clau per als amants dels videojocs. Aquesta edició porta les millors competicions tant nacionals com a internacionals i s'ha convertit en l'esdeveniment de referència a Espanya del sector del gaming i els esports. Amb 12 anys d'història, DreamHack València sempre ha treballat per estar en l'avantguarda dels esports. Per açò, esperem que aquesta nova edició, amb una programació tan completa, es convertisca en una data transcendental per a aquesta indústria a Espanya", afig.

ÚNIQUES PARADES

L'edició de DreamHack València d'enguany compta amb una potent aposta pels esports internacionals, incloent l'única parada del Circuit Femení de CSGO a Europa abans de les finals en DreamHack Suècia, amb la presència d'equips com Nigma Galaxy, BIG EQUIPA, CLG Red o FURIA, i amb un premi final de 500.000 dòlars, a més d'un torneig independent en el festival que comptarà amb un premi de 100.000 dòlars.

També tindrà lloc l'única parada a Europa del Halo Championship Series, amb premis de 100.000 dòlars que es repartiran entre els 8 equips que es classifiquen.

Quant a ESL Challenger, DreamHack València també serà l'única parada europea de l'ESL Pro Tour, comptant amb la presència d'equips com a Movistar Riders, FÚRIA, MIBR i Outsiders, amb premis de 50.000 dòlars per al guanyador, 20.000 per al segon i 10.000 per al tercer. D'altra banda, se celebrarà l'únic Master de l'ESL Pro Tour de Starcraft 2 a Europa amb 338.000 dòlars en premis.

Per a la comunitat també hi ha confirmats 9 campionats LAN, que enguany suposaran més de 30.000 euros en premis. Entre els títols d'aquestes competicions estan Valorant i Fortnite Duos, una competició de League of Legends i una altra de CS:GO, encara que no seran aquest els únics jocs que estiguen presents.

Un altre dels grans espectacles durant el festival serà la FMS Duplas de DreamHack València, un torneig amb 4 parelles de MCs de la Freestyle Master Sèries, la major lliga de freestyle de parla hispana a nivell mundial, i 4 duplas formades per aspirants inscrits a través de la pàgina oficial.

Per la seua banda, el director comercial de Fira València, Jorge Fombellida, ha ressaltat que aquest recinte i Encom "continuen treballant en estreta col·laboració per a reprendre la normalitat i arrancar una nova i reeixida edició de DreamHack, l'esdeveniment entorn de la cultura digital i del videojoc més rellevant que se celebra en el nostre país". "Després de la pandèmia reactivem els grans esdeveniments i un d'ells és, sens dubte, la celebració en Fira València de DreamHack", ha postil·lat.

Finalment, el gerent d'AAPP del Territori a la Comunitat Valenciana, Múrcia, Balears i Aragó de Movistar, José Manuel Plaza, ha manifestat: "Des de 2013 hem donat suport a la celebració a Espanya de Dreamhack com el gran esdeveniment d'oci digital a Espanya. Com a operador de telecomunicacions, coneixem la importància de donar la millor connectivitat en aquest tipus d'esdeveniments i per açò posem a la disposició dels participants i visitants les últimes tecnologies que la garantisquen, com el 5G".