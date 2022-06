El projecte 'Guardian' contra incendis, iniciativa de referència en l'Estratègia Nacional contra la Desertificació

L'Estratègia nacional de lluita contra la desertificació (ENLD), aprovada al juny de 2022, suposa l'actualització del programa d'acció nacional contra la desertificació de 2008 i estableix un nou marc per a les polítiques i iniciatives relacionades amb la desertificació a Espanya, on s'inclouen projectes de referència que s'han dut a terme per a millorar la governança de la lluita contra la desertificació i fomentar una gestió de les terres que evite la seua degradació.

Entre ells està el projecte 'Guardian' (Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area), que va concloure fa uns mesos a fi d'augmentar la resiliència contra incendis a través d'aigua regenerada en diverses zones d'interfície urbà-forestals de Riba-roja del Túria i Paterna. Una infraestructura que ha sigut executada amb fons FEDER, desenvolupada pels Ajuntaments de Riba-roja i Paterna, Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la Universitat Politèncica de València i la Universitat de València, segons ha explicat Hidraqua en un comunicat.

L'estratègia del Ministeri adverteix que "Europa es troba en un nou context d'incendis forestals com a conseqüència del canvi climàtic, amb un risc creixent d'ocurrència d'esdeveniments extrems amb danys potencialment fatals, especialment en les zones on convergeixen els usos forestal i residencial, açò és, les interfícies urbanoforestal".

En aquest marc, el projecte 'Guardian' (Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area) "proposa una estratègia de gestió innovadora d'incendis forestals a través de diferents mesures preventives, que tenen per objectiu millorar l'estat hídric del sistema i/o reduir la càrrega de combustible (substitució d'espècies i posterior creació de barreres verdes, tractaments sistemes de reg adaptats a través d'aigua regenerada, etc.)".