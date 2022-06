Les Corts celebraran un ple extraordinari el 14 de juliol per a finalitzar tramitacions que no tindrà sessió de control

Així ho han acordat les portaveus dels sis grups parlamentaris aquest dimarts en la reunió en la qual també han acordat l'ordre de l'últim ple ordinari d'aquest període de sessions, que se celebrarà el 6 i 7 de juliol.

Serà un ple de proposicions no de llei en el qual el PSPV presentarà una per a demanar campanyes de promoció citrícola; el PP proposarà debatre sobre l'educació de xiquets amb Transtorn de l'Espectre Autista i Compromís demanarà la recuperació de la gestió pública en el departament de la Marina.

A més, Ciutadans proposarà que el valencià no compte ni tan sols com a mèrit en la sanitat, Vox utilitzarà el seu torn per a debatre sobre inseguretat en els carrers i Unides Podem proposarà un debat sobre política migratòria després de les morts de desenes d'immigrants en la tanca de Melilla.

Quant a les interpel·lacions, el PP li la realitzarà a la consellera d'Obres Públiques, Rebeca Torró, sobre la inflació; Ciudadanos preguntarà al titular d'Economia, Rafael Climent, sobre la reversió de les ITVs i Vox interpel·larà a la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, sobre plurilingüisme i programes experimentals en els col·legis.