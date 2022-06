Una 'tiktoker' acusa a Mr. Beast de haber plagiado su diseño de tarta en forma de retrete para su vídeo sobre 'La fábrica de chocolate'

Liz Marek, más conocida por sus más de 2 millones de seguidores en TikTok como SugarGeekShow, consiguió superarse a sí misma hace unas semanas creando una tarta en forma de retrete.

Conocida en redes sociales por despistar a los usuarios con sus tazas que parecen objetos reales, sorprendió a más de 20 millones de personas al publicar un vídeo en el que se sentaba en un váter y se descubría que estaba hecho de bichoco.

El dicho TikTok viral, Marek revelaba la historia tras la creación. "Me pidieron que hiciera esta tarta para que demostrara que podía hacer un váter superrealista", ha contado: "A cambio, me iban a contratar para hacer la tarta para un gran video y me iban a dar mucho dinero".

"Sin embargo, no me cogieron y este video fue mostrado a otro decorador para saber como hacer una tarta de retrete", ha añadido enfadada: "En conclusión, nunca haré otra tarta de un retrete y siempre deberías hacer contrato".

Tras estas palabras, muchos adivinaron que estaba hablando del youtuber MrBeast quien, en uno de sus últimos vídeos recreando La fábrica de chocolate de Willy Wonka, realizó una prueba en la que los participantes debían adivinar cuál era el retrete de verdad y cuál no.

Desde entonces, la diseñadora lo ha confirmando asegurando que su intención "no era cancelar a MrBeast": "Lo que pasó, pasó y fue desafortunado. Para que quede claro, me pagó el tiempo y los gastos y se disculpó por los errores de comunicación. Estamos bien".

No obstante, hay un detalle que sí que ha molestado a Marek. Aunque fue retribuida por hacer lo que ha llamado "prueba del producto" para demostrar su habilidad, ella pidió que dicha prueba no fuera distribuida posteriormente. Lo que sí pasó.

Ha comentado que la razón por la que no la contrataron fue por una cuestión de agenda y tiempos que encarecía la producción. "Intenté que alguien allí comenzara a hacer el molde porque yo no podía ir y cuando envíe el precio, no me volvieron a responder".

#sugargeekshow ♬ original sound - Liz Marek @sugargeekshow Why would I lie? Use my experience as a lesson to always have a contract before you start spending your own time and money. And now its resolved because Jimmy is a stand up guy and we have no beef. #toiletcake

"Sin embargo, el problema está en que yo pedí que mis vídeos no se mostraran a otros diseñadores y sí que lo hicieron", se ha lamentado: "Todo se podría haber evitado si hubiera tenido un contrato y un presupuesto".