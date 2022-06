A sus 22 años, Michael Cimino se ha convertido en toda una estrella Disney y en una figura representativa del colectivo LGTBI, y todo ello ha sido gracias a su serie, Con amor, Víctor.

La ficción, que estrenó a mediados de junio su tercera y última temporada en Disney+, es un spin-off de la película Con amor, Simon, un famoso largometraje LGTBI. Por ello, no es de extrañar que el actor estuviera presente en el Orgullo de Nueva York este fin de semana.

El intérprete estadounidense, de ascendencia puertorriqueña, estuvo presente en el desfile subido en una furgoneta mientras ondeaba una bandera arcoíris.

Además, Michael Cimino desfiló sin camiseta, demostrando que poco queda de aquel joven que empezó en Con amor, Víctor, pues ha tenido un sorprendente cambio físico.

Pero, aparte de su nueva imagen, muchos destacaron lo importante que era que estuviera en el Orgullo, pues agradecieron que estuviera apoyando el colectivo, tanto como lo hace su serie.

Y es que Cimino, desde que empezó a interpretar a Víctor Salazar en la serie de Disney+, ha estado recibiendo comentarios homófobos de lo más sorprendentes, incluso de su propia familia.

"Algunos me contactaron diciendo 'antes eras muy guay, ahora eres muy gay'. Lo atribuyo a la ignorancia", declaró hace un año. "Me dijeron que no debería interpretar papeles gay, en especial dentro de mi primer gran personaje".