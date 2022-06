Olivier Arson ve en la música electrónica "una pequeña revolución" para los nuevos autores de bandas sonoras

En esta línea, considera que los jóvenes músicos con interés en el ámbito de las bandas sonoras tienen ahora más oportunidades que antaño. "Hasta hace relativamente poco tiempo, este tipo decomposiciones eran predominantemente orquestales y bastante previsibles. Ahora hay una tendencia muy clara de artistas que vienen de otros ámbitos y han aportado una nueva frescura", declara.

Arson es uno de los invitados de la 37 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, que celebrará este miércoles, 29 de junio, un concierto especial con las bandas sonoras de películas y series televisivas compuestas por este músico, galardonado en 2019 con un Premio Goya a la mejor música original por la película 'El Reino'. El programa alternará obras electrónicas con otras sinfónicas e incluirá proyecciones extraídas de las películas.

Sesenta músicos de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana serán los encargados de interpretar las piezas a partir de las 20.30 horas en el Teatre Principal de València.

Arson repasará los hitos de su carrera como compositor de bandas sonoras, que se ha desarrollado en paralelo a su trayectoria como artista 'underground' de música electrónica.

Los asistentes tendrán una oportunidad única de escuchar en directo -y con versiones que en algunos casos han sido adaptadas para la ocasión- la música de las series 'Antidisturbios' (Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, 2020) y 'La Zona' (Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, 2017), así como la del largometraje para televisión 'El Doble' (2021).

Arson ha seleccionado también temas creados para la gran pantalla; es el caso de 'El Círculo' (Álvaro Priante e Iván Roiz, 2021), 'El Reino' (2018), 'Madre' (2019) y 'As Bestas' (2022), película que se presentó en el pasado Festival de Cannes y cuya banda sonora escucharemos por primera vez en España en el contexto de Cinema Jove.

PRESENTACIÓN PELÍCULAS

Por otra parte, el programa de este miércoles depara también la presentación de 'Nobody's Lover'', la ópera prima de la surcoreana Han In-mi, galardonada en el Festival Internacional de Busan en 2021, es una película iniciática que tiene como trasfondo el trabajo precario, el acoso escolar y la sensación de orfandad.

Su protagonista es una chica de 18 años que lleva una vida dura en muchos sentidos. Nada parece fácil, incluidas las circunstancias familiares y las relaciones de amistad en el instituto. La joven es como una isla desierta, alejada del mundo. Hasta que, de manera inesperada, el amor irrumpe en su vida.

El problema del acoso escolar, asociado al uso de las nuevas tecnologías, sobrevuela a lo largo de la película. "Únicamente he incluido escenas de chavales haciendo fotografías. Sin embargo, a la audiencia se le incita a pensar en problemas sociales como el uso de 'messenger' y las redes sociales. A medida que la comunicación virtual se vuelve más activa, los rumores no verificados se propagan fácilmente y, en último término, se convierten en verdad. Creo que los perpetradores tienen un efecto dominó mucho mayor que antes, ya que sus mensajes se propagan rápida y ampliamente sin ningún esfuerzo", señala In-mi.

Reconoce haber tomado inspiración en la novela 'Matar un ruiseñor', de Harper Lee, y en películas como 'Mouchette' (Robert Bresson, 1967), 'Un ángel en mi mesa' (Jane Campion, 1990), 'Yi Yi: A One and A Two' (Edward Yang, 2000), 'Sin techo ni ley' (Agnès Varda, 1985) y 'À ma soeur!' (Catherine Breillat, 2001).

Japón en tiempos de la covid es el trasfondo de 'Small, Slow, but Steady', película incluida en la Sección Oficial de Largometrajes, es una historia de vidas minúsculas, comprometida con la realidad y con unos personajes a los que Sho Miyake filma con energía, convicción y sensibilidad. Se trata de un film coherente con su trasfondo político y tierna en su mirada a lo más profundo de las emociones humanas.

"En esta película he querido subrayar la belleza que comparte el lenguaje de signos con los movimientos del boxeo", apunta el realizador nipón, que tomó la decisión de no incluir subtítulos en alguna escena de la cinta. "Si hubiésemos añadido subtítulos, estoy seguro de que esos hermosos movimientos de manos se hubiesen perdido. Al no incluirlos, animamos al espectador a prestar atención a las manos de las actrices más que al contenido de la conversación".

Tampoco es caprichosa la elección del formato de 16mm. "Principalmente, utilicé ese formato para proteger a los actores durante la filmación. Las películas de boxeo son muy exigentes físicamente. Utilizar una cámara digital habría requerido hacer muchas tomas que habrían extenuado más de lo necesario a los actores. Por el contrario, trabajar en analógico y con una cantidad limitada de película me obligó a editar de antemano cada escena con mucha precisión. De este modo conseguí que los actores mantuviesen un buen estado de forma en todo momento. Desde el punto de vista estético, este formato me permitió crear una imagen, no exactamente de documental, pero sí más suave y nostálgica. La historia requería esa calidad y esa belleza".

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

El Encuentro Audiovisual de Jóvenes, sección que dio origen al Festival Internacional de Cine de València hace casi cuatro décadas, celebrará una nueva edición desde mañana hasta el 1 de julio. Entre las actividades propuestas para abrigar este encuentro, destaca la presentación del libro 'Realizar una peli Cow Lost', un manual de creación cinematográfica escrito por el guionista y director Alejandro Portaz, e ilustrado por Paulapé. Nacho Ruipérez será el encargado de presentar este evento, que tendrá lugar en la Sala 7 del edificio Rialto a partir de las 19:00 horas.

El libro tiene el objetivo de ayudar tanto a estudiantes como a autoras y autores de cine en ciernes a llevar adelante sus historias superando los imprevistos que conlleva esta profesión.

Finalmente, Cinema Jove se sumará a la celebración del Any Joan Fuster con la programación del documental 'Del roig al blau' (Lorenzo Soler, 2005), un retrato coral de la transición española en la Comunidad Valenciana a través de los testimonios de destacados políticos, periodistas e intelectuales de la época. Entre ellos Joan Fuster, Joan Lerma, Juan Genovés, Eliseu Climent, Ricard Pérez Casado o Rafael Blasco.

La película arranca en 1975 con la muerte de Franco y se detiene en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Examina importantes acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo, como la Batalla de València o el resurgimiento de los nacionalismos. Un documental que, en suma, permite entender la raíz histórica de muchas de las diferencias ideológicas que observamos en el presente.