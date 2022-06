Catalá es mostra oberta a integrar a persones de Cs en les llistes del PP i apel·la al "vot útil"

La també secretària general dels 'populars' valencians ha remarcat després de la Junta de Síndiques que el PP "continuarà cridant el vot útil" a nivell nacional i autonòmic després del 19J i ha descartat que els preocupe que Cs vaja per lliure a les eleccions: "A Andalusia també es van presentar i traiem majoria absoluta".

Catalá ha remarcat que "mai han tancat la porta a cap tipus d'interacció" i que el PP està "obert a cap persona", però ha remarcat que estan "centrats en els votants".

A més, ha remarcat que el PP en l'era de Feijóo se centra en la "moderació" i que la marca de Carlos Mazón i la seua pròpia "coincideix sempre amb un to moderat". "No es pot dir que haja tingut cap eixida de to i hem tingut motius evidents", ha manifestat, i ha remarcat el "tarannà propositiu" que han mantingut. "No crec que hàgem de canviar el full de ruta en aquest moment", ha agregat.