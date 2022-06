Los taxistas y la presidenta de TMB, en contra del borrador de la nueva ley de regulación de las VTC que prepara la Generalitat

El borrador del decreto ley de medidas urgentes para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que quiere aprobar el Govern, y cuyo borrador se dio a conocer parcialmente el pasado lunes, ha puesto en alerta tanto al gremio de taxistas como a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y al Institut Metropolità del Taxi (Imet), entes supramunicipalea que preside la regidora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet.

Los taxistas han amenazado con replicar "indefinidamente" las marchas lentas de vehículos de meses pasados (las últimas fueron en mayo) y el colapso de la Gran Via de Barcelona al no contemplar este borrador la ratio de una VTC por cada 30 taxis. Las licencias de estos vehículos de alquiler con conductor son 3.066 en Cataluña, aunque el Govern asegura que las licencias realmente activas son 1.455. De estas, la mitad corresponden a las plataformas Uber y Cabify.

El decreto sí que tiene previsto que no se puedan conceder nuevas licencias VTC y que no se puedan transmitir para circular en entornos urbanos. Los vehículos con licencia domiciliada fuera de Cataluña podrían ser multados con entre 2.000 y 6.000 euros y la inmovilización del coche. Los taxistas se quejan de que, reiteradamente, ven operar a VTC de fuera de la comunidad catalana en instalaciones como el Aeropuerto del Prat.

Enfado de los taxistas, que amenazan con huelga

El sindicato Élite Taxi ha pedido una reunión "urgente" con la Generalitat, a poder ser, "esta misma semana". Su portavoz, Tito Álvarez, ha considerado como "una falta de respeto" enterarse del contenido del borrador por los medios de comunicación y ha avisado de que "si la línea del decreto ley es la que se está diciendo y no hay ha ninguna restricción ni limitación cuantitativa" de los VTC, "nos plantaremos en la Gran Via". "Aquí no vamos a permitir lo que está pasando en Madrid de ninguna de las maneras", ha declarado.

Si la línea del decreto ley es la que se está diciendo y no hay ha ninguna restricción ni limitación cuantitativa de los VTC nos plantaremos en la Gran Via" (Tito Álvarez, portavoz del sindicato Élite Taxi)

🗣El govern vol aprovar un decret per regular els VTC al setembre, però es trobarà amb l'oposició frontal del sector del taxi. @TitoEliteTx, portaveu d’@Elite_TaxiBcn, anuncia que si no s'escolta les seves reivindicacions, es pot donar per fet el conflicte social. pic.twitter.com/1DblokiCar — Notícies en Xarxa (@NoticiesEnXarxa) June 28, 2022

Por otro lado, Bonet, ha sido muy crítica también este martes contra este decreto ley que quiere tener listo antes de finales de julio el Departament de Territori i Polítiques Digitals, de cara a que caduque en septiembre el conocido como 'decreto Ábalos'. La Generalitat planea que el Parlament valide este borrador de decreto ley con una validez de dos años, prorrogables a dos más, y posteriormente dar paso a una ley más ampliada.

La tercera teniente de alcalde de Barcelona y regidora socialista ha avisado de que la norma no "recibirá su apoyo" y ha exigido al Govern que trabaje en otra propuesta elaborada "más a fondo". "Esta propuesta de la Generalitat perpetúa la precariedad de las más de 13.000 familias del sector del taxi de la ciudad y la competencia desleal", ha afirmado Bonet.

La nueva norma conservará las limitaciones respecto a los VTC" (Patrícia Plaja, portavoz del Govern catalán)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmado desde el Palau de la Generalitat que el ejecutivo catalán está con la preparación del decreto, "que conservará las limitaciones respecto a los VTC, y que paralelamente, se está a la espera de pronunciamientos judiciales españoles y europeos" sobre la precontratación y la proporción fijada de un VTC por cada 30 taxis. Plaja ha asegurado que esta norma "mantendrá las restricciones a los VTC y que esta ha de entrar en vigor antes de finales de verano". También ha confirmado que ya se están produciendo "contactos técnicos entre el Govern y el sector del taxi".

La norma no recibirá nuestro apoyo hasta que el Govern no trabaje en otra propuesta elaborada más a fondo" (Laia Bonet, presidenta de TMB, el Imet, y regidora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona)

El @govern arriba tard i malament: el decret VTC conegut ahir perpetua la precarietat de 13.000 famílies que viuen del taxi.



Els @socialistes_cat exigim al govern que escolti al sector i s’assegui a treballar en una proposta per recuperar l’equilibri històric perdut. — Laia Bonet (@laiabonetrull) June 28, 2022

Otros aspectos del borrador del decreto de VTC

El borrador también incluye la obligación de que los conductores de VTC dispongan de carnet de conducir con un mínimo de un año de antigüedad y dará pie a entes como el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en cuyo ámbito territorial operen, a que añadan más requisitos, como formación específica u horarios obligatorios. Además, cada licencia deberá estar vinculada a un vehículo y se iguala el precios de los seguros de responsabilidad civil que han de pagar los conductores de VTC y taxis.

Se mantendrían las prohibiciones de aparcar y recoger directamente a clientes en la calle y la obligación de esperar 15 minutos para aceptar a un viajero y de no usar geolocalización antes de una carrera.