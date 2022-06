La Generalitat reconeix que la situació dels Rodalies no és la "desitjable", encara que la puntualitat ja supera el 90%

"Això no vol dir que estiguem satisfets, ni molt menys que siga suficient (...) Els valencians mereixem un servici a l'altura", ha remarcat la socialista en una compareixença en la comissió d'Obres Públiques de les Corts, a petició del PP, sobre la situació del ferrocarril.

Torró, que va prendre possessió fa mes i mig, ha volgut deixar clar que encara que les competències siguen estatals, "l'actitud d'aquesta conselleria és i serà sempre la de lluitar i exigir el millor per a la nostra terra". Ha criticat que les inversions en Rodalies de l'anterior Govern de Rajoy van ser "insignificants", sense licitar "ni una sola obra de desembre de 2017 a juny de 2018".

Per contra, després de recordar l'impacte de la pandèmia en el transport públic, ha defès que el Govern PSOE-UP va apostar per donar un "impuls transcendent" a aquests trens amb un pla d'acció immediata a inicis de 2022 per al nucli de Rodalies de València i una comissió de seguiment que es reuneix setmanalment amb la Generalitat.

Aquest pla, ha afirmat, està donant els seus fruits amb un 64% menys de trens cancel·lats entre gener i maig de 2022 respecte al mateix període de 2021 i una taxa de puntualitat que va aconseguir el 93,7% en la setmana del 6 al 12 de juny, "la quarta seguida per damunt del 90%". També ha ressaltat que Renfe s'ha compromès a recuperar el nombre de circulacions pre-pandèmia a la fi d'aquest mes.

CORREDOR MEDITERRANI: "ESTEM EN EL BON CAMÍ"

Respecte al Corredor Mediterrani, una infraestructura que ha lloat per a "descentralitzar el quilòmetre 0 de la Porta del Sol", Torró ha criticat els incompliments dels exministres del PP, sobretot quan van dir que "estaria acabat en 2019 quan era senzillament impossible".

Enfront d'açò ha assegurat que des de juny de 2018 s'han aconseguit "fites" com la posada en servici de la variant de Vandellós que ha permès acurtar el temps de viatge a Barcelona en mitja hora, al costat de l'arribada de l'AVE a Elx i Oriola i projectes en execució com l'accés ferroviari sud al port de Sagunt o la nova línia entre Xàtiva i L'Alzina.

Per tant, segons ha defès, en els últims quatre anys s'estan donant "passos reals i efectius perquè el Corredor siga una realitat, per fi, a curt termini". "Clar que ens agradaria que les obres anaren més ràpides, també que s'invertira més, però estem en el bon camí", ha asseverat.

TREN DE LA COSTA I CONNEXIÓ AMB VOLKSWAGEN SAGUNT

En transport autonòmic ha destacat que Metrovalencia s'acosta als nivells pre-COVID i que la targeta integrada SUMA s'ampliarà al conjunt de Rodalies. Ha garantit que no "renuncien" al Tren de la Costa i que treballen en una proposta per a connectar Dénia amb Gandia, així com que la línia 9 del TRAM Benidorm-Dénia s'engegarà "el més prompte possible" i que les obres de la connexió per túnel entre l'estació d'Estels i Alacant Intermodal s'iniciaran en 2023.

D'altra banda, ha advocat per adequar les infraestructures a la implantació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen en Parc Sagunt II, per al que estan en redacció els plecs de l'estudi i el projecte constructiu de l'estació intermodal de Sagunt.

Després de les crítiques de l'oposició de situació "catastròfica" (PP), "autocomplaença i servilisme" (Cs) i "poc bel·ligerant" (Vox), la consellera ha enlletgit als 'populars' que intenten enarborar ara "la bandera dels Rodalies" i ha insistit en el "compromís" de Renfe i Adif de millorar el servici i la seua "predisposició" a contractar maquinistes.

A més, sobre la transferència en la gestió de les Rodalies que va demanar el president Ximo Puig, ha remarcat que és un objectiu que la Generalitat vol aconseguir al costat de la reforma del finançament autonòmic i "en les millors condicions possibles".

"EM FA GRÀCIA QUE EL PP PARLE DE SEGURETAT FERROVIÀRIA"

Quant a l'incendi de Caudiel de mitjan mes, Torró ha concretat que "al principi hi havia un dubte" que es poguera haver originat per les espurnes del frenat d'un tren però "al final no va ser així". "Després de la investigació s'ha vist clarament que no eren part de Renfe, sinó d'una companyia privada", ha puntualitzat, i ha assegurat que li fa "molta gràcia" que el PP parle de seguretat ferroviària en al·lusió a l'accident de Metrovalencia de 2006 amb 43 morts.

I pel que fa a les noves mesures anti-crisis aprovades dissabte passat pel Govern, que inclouen una reducció del 30% en els abonaments de transport de titularitat autonòmica i municipal, ha garantit que la Generalitat estudiarà l'orde ministerial quan es publique i continuarà la seua política de baixada de tarifes.