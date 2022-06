Solo el 30% de los miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo del 2% de inversión en Defensa

Nueve países miembros de la OTAN (el 30% de los aliados) han alcanzado este lunes el objetivo de inversión del dos por ciento en Defensa acordado en la Cumbre de Gales de 2014, y otros 19 han establecido "planes claros" para alcanzar tal cifra en 2024, motivados por la amenaza que supone para Occidente la invasión rusa de Ucrania.

Esto supone que la mayoría de los 30 Estados que componen la Alianza Atlántica cumplan con la promesa que pactaron en 2014 de alcanzar una inversión del dos por ciento del PIB en Defensa en un plazo máximo de diez años, según ha informado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado.

"Nueve aliados ahora alcanzan, o superan, el objetivo del dos por ciento. 19 Aliados tienen planes claros para alcanzarlo en 2024. El dos por ciento se considera cada vez más un piso, no un techo", ha expresado Stoltenberg después de detallar que los países miembros también han acordado invertir más en la OTAN.

Asimismo, en 2022 el gasto en los ejércitos nacionales y en armamento de los países europeos y de Canadá aumentará por octavo año consecutivo, tal y como ha explicado Stoltenberg en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana, ARD. También ha anunciado que durante la cumbre de Madrid los países miembros fortalecerán sus "defensas avanzadas", y los grupos de batalla en la parte oriental de la OTAN.

"Transformaremos la Fuerza de Respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras Fuerzas de Alta Disponibilidad a más de 300.000. También potenciaremos nuestra capacidad de refuerzo en situaciones de crisis y conflicto", ha agregado el secretario general de la Alianza Atlántica.

En 2014, los países de la OTAN decidieron -en respuesta entonces a la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea- acercarse al objetivo del dos por ciento del Producto Interior Bruto en el plazo de diez años. Aún así, este acuerdo era de naturaleza política y no era vinculante, por lo que no se preveían consecuencias para aquellos países que no cumpliesen con los objetivos acordados.

¿Una ampliación cercana?

Por otra parte, el secretario general de la OTAN ha agradecido al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y al presidente de Finlandia, Sauli Niniiströ, que hayan aceptado su invitación de acudir a una reunión previa a la cumbre de Madrid para tratar la adhesión a la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia.

"Hemos trabajado duro desde que Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso para asegurarnos de que puedan unirse a la Alianza lo antes posible. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las preocupaciones expresadas por los Aliados y, en este caso, claramente expresadas por Turquía", ha detallado Stoltenberg en una rueda de prensa celebrada este lunes.

El objetivo de esa reunión es, por supuesto, avanzar en la adhesión de Finlandia y Suecia. No haré ninguna promesa

"El objetivo de esa reunión es, por supuesto, avanzar en la adhesión de Finlandia y Suecia. No haré ninguna promesa. Pero puedo asegurarles que estamos trabajando activamente para asegurar el progreso. Porque las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN son históricas", ha agregado. Stoltenberg ha asegurado que la posible unión de Finlandia y Suecia a la Alianza "reforzará a la OTAN", y será "algo que contribuirá a la estabilidad en el área euroatlántica, Europa y América del Norte".

Hasta el momento, Turquía ha bloqueado la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica porque considera que los países escandinavos otorgan un trato favorable a organizaciones como el PKK, declarado grupo terrorista por su país. Además, Finlandia y Noruega han impuesto embargos de armas a Turquía.