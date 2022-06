Broncano vuelve a hablar de su vida sexual en 'La Resistencia': "Es una experiencia hacerlo en un baño de una discoteca"

Que Broncano no se corta al hacer declaraciones en La Resistencia lo saben todos sus espectadores, que se quedaron sorprendidos este lunes con una nueva confesión sexual del presentador.

"¿Alguna vez habéis tenido relaciones sexuales en el baño de una discoteca a lo que pilles?", le preguntó a sus invitadas de este lunes, Edurne y Nia Correira.

Ambas le contestaron que no, pero el conductor del programa de Movistar Plus+ reconoció que sí que lo había hecho, y no una, sino dos veces, aunque fue "en días consecutivos, viernes y sábado".

Nia Correira, Edurne y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Hay que hacerlo, es una experiencia que hay que tener", les dijo. Edurne le preguntó si era una vivencia para repetir. "Lo que pasa es que la gente aporrea la puerta, te resbalas porque igual alguien ha vomitado antes...", recordó el presentador.

Y añadió que "lo que hice fue pensar en otra cosa, pero lo recomiendo por la adrenalina de que vengan los de seguridad a sacarte". Eso sí, admitió que "eso pasó hace muchos años", y concluyó diciendo que "es una experiencia que hay que hacer de vez en cuando".