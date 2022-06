"La vocación de control de las instituciones del Estado del Gobierno es salvaje", llegó a decir Esteban González Pons este lunes, tras la reunión del consejo de dirección del PP en Génova. Un órgano que, según describió su vicesecretario institucional, observa "con incredulidad y con suma preocupación el asalto institucional al que se ha entregado Pedro Sánchez en los últimos tiempos". Se refería al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la empresa Indra, encargada de centralizar los datos electorales.

"El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, Indra cuenta los votos". Incompleto lo último, ya que la empresa estratégica no cuenta los votos, cosa que se hace en cada colegio electoral, si bien sí que los canaliza. "Indra da los resultados de la primera noche", matizó una vez preguntado. "Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, merece respeto y se puede confiar a ojos cerrados en él. No en la voluntad de Sánchez", contrapuso González Pons, arrojando toda sombra de sospecha a los movimientos del presidente del Gobierno, a quien dibujó "furioso" por los resultados del 19-J en Andalucía, donde el PSOE cosechó 30 diputados, el peor resultado de su historia, y Juanma Moreno revalidó el cargo con una mayoría absoluta.

"Es el modelo comunicativo de Pablo Iglesias"

Alberto Núñez Feijóo refrendó las palabras de González Pons por la tarde, en un evento organizado por La Razón donde se refirió a una "descomposición institucional" generada por el Gobierno. "El último indicio de que estamos ante una huída hacia adelante es la manipulación sistemática y grosera de los organismos del Estado", acentuó el líder del PP. "Asistimos a la paradoja a que el mismo presidente del Gobierno que carece de poder sobre una parte del Gobierno intenta controlar férreamente los organismos del Estado".

Feijóo aseguró que Sánchez practica "la nueva versión de El Estado soy yo", el modelo absolutista atribuido al monarca francés Luis XIV, 'El Rey Sol'. "Al desprestigio de la Fiscalía General del Estado, del CIS, del CNI, se añade en estos días el control de empresas estratégicas como Indra, y el control que, parece ser, se va a someter al INE. O lo que es más grave, las prisas por desmontar la independencia del órgano judicial tan vital e importante como el Tribunal Constitucional: todo para disimular su debilidad y sus carencias", ahondó el líder de la oposición.

En Génova perciben un cambio estratégico en Sánchez a tenor de su comparecencia en la Moncloa el sábado pasado, tras anunciar el nuevo paquete anticrisis. Hablan de un Sánchez "victimizado" que ha asumido el "modelo comunicativo de Pablo Iglesias, no de presidente de Gobierno". Sánchez calificó su Gobierno como "molesto", algo que, a juicio del presidente, puede comprobar "cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad". Además, definió al Ejecutivo como de "muy incómodo para determinados poderes económicos". En el PP caricaturizan el giro con una vuelta al Manual de resistencia, título de una biografía de Sánchez.

"Han simulado una gran reacción"

"El PP de Feijóo al más puro estilo Trump", valoró en un tuit el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Se financiaron en B, fueron dopados a las elecciones, pagaron su sede en negro y usaron las Instituciones para tapar delitos y obstruir a la Justicia", cargó contra los populares. "No piden perdón, crispan y mienten", afirmó.

En la retaguardia de la otra trinchera y en privado hablan de un presidente "descentrado y al borde de un ataque de nervios", sin "capacidad de reflexionar". Feijóo introdujo este lunes el nuevo concepto de Gobierno tripartito que desmenuza en PSOE, Podemos e IU. "En los últimos días han simulado una gran reacción", dijo Feijóo. "Ni aciertan en la forma ni en el fondo", añadió. "Lo que España necesita no es un consejo de ministros extraordinario, sino un gobierno que actúe constantemente y no de forma extraordinaria, que actúe en base de los problemas de la gente y no en función de los problemas electorales", sostuvo el líder del PP, que metaforizó con un Gobierno que se desmorona al ritmo de unas fichas de dominó.