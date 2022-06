Acusan a una regidora de L'Hospitalet de obligar a retirar una bandera LGTBI+ de la fiesta del barrio de Pubilla Cases

La asociación pro defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ de L'Hospitalet de Llobregat L'HOrgull ha acusado a la regidora de los distritos IV y V del Ayuntamiento, Lola Ramos, de obligar a retirar una bandera del movimeinto de la fiesta del barrio de Pubilla Cases.

En un comunicado, la entidad asegura que ha denunciado el caso ante la Síndica de Greuges del municipio, Merche García. Los hechos tuvieron lugar el viernes 17 de junio cuando, según la plataforma, Ramos "exigió" que se retirase la bandera del escenario de la fiesta "alegando que se habían recibido quejas".

A su vez, la asociación ha alertado de que algunas de las actividades reivindicativas y "sobre la diversidad afectiva, sexual y de género" se han "obviado o escondido" de la difusión de la fiesta.

Según Javier Garrigós, presidente de L'HOrgull, Ramos les explicó que algunas personas habían considerado que las actividades y la bandera LGTBI+ eran "inadecuadas". "No entendemos cómo en un momento en el que las agresiones LGTBI-fóbicas no dejan de aumentar, y los discursos de odio que promueve la extrema derecha son una de nuestras principales preocupaciones, Ramos opta por dar apoyo a estos discursos y no dar visibilidad al colectivo", ha añadido Garrigós.

En opinión de la entidad, los hechos son "intolerables", por lo que acusa a Ramos de "contribuir a la vulneración de derechos y libertades fundamentales". Al mismo tiempo recuerda que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado mociones y declaraciones institucionales "reivindicando la lucha del colectivo", y subraya que "las actitudes" de la regidora van "en contra del consenso y los acuerdos aprobados".