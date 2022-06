Rosa Benito opina sobre su renconciliación con Amador Mohedano en 'Déjate querer': "No volvería con él ni ahora ni dentro de diez años"

El sábado, Déjate querer vivió un reencuentro histórico. Tras ocho años sin verse, Rosa Benito y Amador Mohedano volvieron a fundirse en un tierno abrazo, y un beso en los labios, con el que acercaron posturas. Pero solo dos días después, ella ha dejado claro que la reconciliación es solo de amistad.

"Lo único que yo tengo hacia él es cariño, es el padre de mis hijos, y me da pena tener que perdernos muchas cosas por no estar juntos. Nos perdemos cosas porque si va uno no va el otro", explicó este lunes en Ya es mediodía.

"Lo nuestro fue público y fue horrible, pero el pasado no lo podemos cambiar. Así que quiero cambiar un poco el presente y el futuro porque es el padre de mis hijos. Es la persona más bonita que he tenido en mi vida", alabó. "Envejecer con él era mi ilusión... Mis hijos cada uno tienen su vida y por eso siempre he dicho que él era lo más importante, porque era el que estaría siempre".

"Es feliz con la vida que tiene y yo también con la que tengo. Sé que nunca vamos a volver. Hay una parte que ya no nos conocemos", opinó. "Nos conocemos de una parte anterior, la de hoy no. Sé que podemos compartir ahora un fin de semana con nuestros hijos y cosas así, pero como pareja no".

Rosa Benito aclara cuáles son sus intenciones con Amador Mohedano

"El beso era de cariño, de decir que estoy siempre para lo que quiera, de reconocimiento a todo lo que hemos vivido y que, a partir de ahora, será todo más bonito entre nosotros", explicó Rosa Benito. "Pero no volvería con él ni ahora ni dentro de diez años. Nosotros tenemos caminos distintos. Si él me necesita, ahí estaré yo, y al revés sé que también. Pero como pareja tengo claro que no".

Con respecto a la reconciliación, la colaboradora opinó que "el público se merecía algo así", porque su ruptura fue televisada. "Por eso creo que nuestra reconciliación tenía que ser así. Pido, si se puede, que se respete lo que hemos hecho".