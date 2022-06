Sánchez y Aragonès coinciden esta noche en Barcelona durante la 35 Cena Anual de Pimec

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, se encontrarán este lunes en la 35 Cena Anual de Pimec en el Camp Nou. Un encuentro que no tiene nada que ver con la conversación que "tienen pendiente" los dos presidentes tras la crisis entre la Moncloa y la Generalitat tras el caso Pegasus. Según la portavoz de ERC, Marta Vilalta, es una "coincidencia de agendas", por lo que no espera nada más allá de la asistencia al mismo acto.

Vilalta ha señalado que el contenido y los detalles de la reunión que tienen que mantener ambos presidentes se está trabajando por vías oficiales y no se concretará en el acto de este lunes, pero ha dicho que siempre intentan aprovechar todos los espacios públicos y privados "no solo para denunciar las cuestiones que hace falta denunciar, sino también para trabajar para las soluciones".

En este sentido, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC ha pedido que la reunión entre Sánchez y Aragonès -prevista antes de las vacaciones de verano- sirva para generar las "condiciones" y dar la confianza necesaria para retomar la mesa de diálogo.

En rueda de prensa, Vilalta ha sostenido que el encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, de la semana pasada fue un primer contacto para que haya un "punto de inflexión" para comenzar a desbloquear las relaciones entre ambos gobiernos, aunque ha lamentado que no están satisfechos con los contenidos de la reunión.

Tras ese encuentro, considera que la reunión entre presidentes debe servir "para generar las condiciones y las garantías" que permitan construir la confianza necesaria para retomar el proceso de negociación.

"Es una cuestión de voluntad", ha defendido Vilalta, que ha pedido al Gobierno no buscar excusas ni expresar su compromiso con el diálogo solo con palabras, sino pasar a los hechos y a las concreciones.

En este sentido, ha apuntado que para este desbloqueo de las relaciones el Gobierno de Sánchez debe "abordar la agenda antirrepresiva" con acciones como la reforma del delito de sedición.

Preguntada por si fue un error congelar las relaciones con el Gobierno si después se están intentando retomar pese a que no ha habido las respuestas que pedía ERC ante el caso Pegasus, ha contestado que la reunión entre Vilagrà y Bolaños "no normaliza nada", pero sí que busca abrir una vía para construir soluciones, ya que advierte de que esperar sentados no resuelve nada.

La portavoz republicana cree que puede haber un "margen" para intentar construir una solución al conflicto catalán, por lo que cree que la obligación y la responsabilidad de ERC es tratar de explorar esta posibilidad.