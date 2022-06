Projecte Solmonki arriba a Sala Ultramar amb 'Trobada', un "espai de trobada" infantil a través de la dansa

20M EP

NOTICIA

La companyia Projecte Solmonki tancarà el Cicle Petit Ultramar amb 'Trobada', una peça per als més xicotets, que podrà veure's en la sala Ultramar de València els dies 2 i 3 de juliol a les 12.00 hores. Es tracta d'una proposta de dansa per a tota la família on el joc s'utilitza com a element d'acostament entre les dos intèrprets.