El SOM Festival Castelló contractarà persones amb diversitat funcional intel·lectual

El SOM Festival Castelló ha firmat aquest matí un acord de col·laboració amb l'associació de famílies Afanias Castelló a través del qual el festival contractarà persones amb diversitat funcional intel·lectual, promovent la seua inclusió social i laboral. Així mateix, fruit d'aquesta col·laboració, els ingressos del got solidari es destinaran a impulsar les activitats que aquest col·lectiu desenvolupa des de 1965.

L'associació Afanias Castelló porta quasi 60 anys oferint el seu suport a famílies de persones amb diversitat funcional intel·lectual. En eixe sentit, és la més antiga de Castelló i, a través dels seus diversos centres -2 centres ocupacionals, un centre de dia, 3 habitatges tutelats, una residència i 2 centres d'atenció primerenca i personal- s'han convertit un referent a Castelló en el suport a famílies amb persones que pateixen diversitat funcional, contribuint a la seua autonomia i qualitat de vida.

Allí treballen conjuntament professionals qualificats al costat de familiars i voluntaris en una comunitat que reuneix diversos centenars de persones. L'associació Afanias Castelló compta amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

L'acord ha sigut firmat aquest matí pel seu president, Héctor Redó Vallés, i un dels responsables del festival, Sergi Almiñana.

En la seua segona edició, SOM Festival Castelló es reafirma com una de les grans cites musicals de l'estiu en la capital de la Plana Alta, amb artistes de la talla de Leiva, Malú, Rigoberta Bandini, Vanesa Martín, Zoo, Hombres G o el cèlebre tribut a Michael Jackson, This is Michael.

El festival se celebrarà en el Real Club Nàutic entre el 5 i el 20 d'agost, i va ser creat amb el suport de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a impulsar turísticament la ciutat de Castelló i projectar l'entorn marítim del Grau.