Catalá critica que el Govern del Rialto rebutge un "bo llum" per a ajudar famílies, autònoms i empreses

20M EP

NOTICIA

La portaveu del PP en l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha criticat aquest dilluns que l'executiu de la ciutat, el conegut com Govern del Rialto i conformat per Compromís i PSPV, rebutge crear un "bo llum" per a "ajudar famílies, autònoms i empreses a suportar la pujada de la llum". Així, ha lamentat que el govern municipal haja votat en contra d'una iniciativa 'popular' a aquest efecte.