Arranca 'Curt Creixent' con encuentros sobre cuestiones de actualidad para la industria audiovisual

Los encuentros "tratarán cuestiones de actualidad muy relevantes para la industria del audiovisual, como la sostenibilidad, la diversidad y la accesibilidad, que adquieren una gran importancia en la nueva ley del audiovisual del Estado español y serán requisito para obtener las subvenciones estatales adscritas al sector"..

Así lo ha explicado Guarinos en el acto de inauguración, acompañado por eldirector del festival Cinema Jove, Carlos Madrid, y los ponentes de la primera jornada, según informa la Generalitat en un comunicado.

'Curt Creixent' es un espacio de encuentro que pone en valor el enorme y creciente potencial creativo, industrial, social y cultural que tiene el cortometraje. Reúne y relaciona a profesionales y estudiantes delaudiovisual, la cultura y la educación, con 'pitch' de proyectos, conferencias formativas, sesiones de debate, encuentros 'one to one', talleres y proyecciones.

Abel Guarinos también ha señalado que, "como novedad de esta nueva edición, Curt Creixent lanza dos clases de convocatoria distintas de 'pitch': para proyectos de cortometraje en fase de guion y para cortometrajes que ya están en fase de posproducción". Además, "será la primera vez que se premie la mejorde cada una de estas dos categorías con un premio con dotación económica", ha destacado.

Los encuentros también prestan especial atención a la exposición de las experiencias y los consejos de los profesionales, tanto la programación de festivales internacionales como de productoras que han llevado a cabo coproducciones internacionales en el ámbito del cortometraje.

SOSTENIBILIDAD, DIVERSIDAD Y ACCESIBILIDAD

En la primera sesión de la jornada inaugural, la responsable comercial de la consultora Mrs. Greenfilm, Ana Méndez, ha hablado de la sostenibilidad en el ámbito del audiovisual y su aplicación. En la segunda sesión del día, desde Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA),Mónica Souto ha dado una conferencia sobre los retos de la accesibilidad en el mundo audiovisual.

Por la tarde, la sala 7 del edificio Rialto acoge la primera sesión de 'pitching'. Cuatro proyectos de cortometraje en fase de guion serán presentados por sus autores y autoras, asesorados por un jurado de especialistas. Son 'Cau la nit', de Julu Martínez; 'En recuerdo de Lupi', de Sil Mares y el corto de animación 'Ruido', de Gerardo León y Alberto Corraliza, y el documental con elementos de ficción 'Zona cero. Autorretrato de un maltratador de océanos', de David Gaspar.

El jurado de los proyectos de cortos en fase de guion está conformado por Jonay García (Digital 104), Susana García Rams (máster de Animación de la UPV), Olimpia Pont (Festival de Cine Europeo de Sevilla y Festival de Cine de Sarajevo) y Ana Méndez (Mrs. Greenfilm). El mejor proyecto de corto recibirá un premio del IVCa, que consistirá en un taller de asesoría al desarrollo del proyecto por valor de 1.000 euros.

A las 20.00 horas, el teatro Rialto acoge la presentación y la proyección privada del segundo volumen del catálogo 'Curts' de 2022.

El martes 28 de junio, a las 10.00 horas, en la primera sesión de los encuentros, la responsable del Departamento de Pensamiento y Debate del Festival de San Sebastián, Amaia Serrulla, hablará sobre las buenas prácticas de diversidad en la gestión de festivales y las conclusiones del tercer Informe sobre identificación de género.

La segunda sesión, a las 10.45 horas, estará dedicada a la presentación de la programación de cortometrajes de cuatro festivales internacionales por parte de sus responsables. En la tercera sesión, a las 12.45 horas, tienen lugar los encuentros 'one to one', en los que los autores y autoras de cortometrajes tienen la posibilidad de presentar sus películas a los responsables de programación de los festivales presentes en esta edición.

'PITHCHING' EN POSPRODUCCIÓN

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se celebran las sesiones de 'pitching'. Cuatro cortometrajes en fase de posproducción serán presentados por sus autores y autoras a un jurado de especialistas para recibir asesoramiento sobre como desarrollarlos y distribuirlos.

Los cuatro cortos son: la animación 'Confinamiento', de Diana Acién; 'Pieds-noirs', documental de Priscilla Rubio; el documental experimental 'Qué será de mí', de Álex Cuellar y Rafa G. Sánchez, y el corto de ficción 'Sola no', de Doriam Alonso.

El jurado de los cortos en fase de posproducción está formado por Carla Ayala (Cinema Jove), Queralt Pons (Morethan Films) y Emilio Martí (cineasta). Los autores de los cortos han contado con dos sesiones de un taller de formación la semana previa al 'pitch'.

Entre los cortometrajes en fase de posproducción el jurado elegirá la mejor pieza, a la cual se le entregará un premio que consistirá en la compra de derechos de emisión por parte de À Punt Mèdia, que entra este año como institución colaboradora. La dotación económica del premio, para la difusión posterior delcorto, es de 2.000 euros.

El martes 28, a las 20.00 horas, la Filmoteca acoge la proyección de un programa de cortometrajes seleccionados por el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand.

El miércoles a las 10.30 horas, se desarrolla una 'masterclass' sobreexperiencias de éxito en la coproducción internacional de cortometrajes de animación. La segunda sesión, a las 12.15 horas, estará dedicada a los encuentros 'one to one' de coproducción.