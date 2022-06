Este fin de semana, los asistentes al Mallorca Live Festival 2022 pudieron disfrutar de la música de C. Tangana, Christina Aguilera, Muse o Izal, y las actuaciones que tenían preparadas algunos de los artistas no defraudaron.

Una de ellas fue Rigoberta Bandini, que actuó el viernes en el evento, celebrado en el municipio de Calviá, e interpretó algunos de sus temas más míticos como In Spain We Call it Soledad o Fiesta.

Sin embargo, fue durante la canción Ay mamá, la cual quedó segunda en el Benidorm Fest y estuvo a punto de representarnos en Eurovisión 2022, cuando la artista tenía preparada una sorpresa de lo más reivindicativa que iba acorde con la letra.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", reza el tema. Por ello, Paula Ribó, que es su nombre real, decidió derribar ese miedo y "sacar un pecho fuera al puro estilo Delacroix" en el escenario mientras cantaba el estribillo.

Tal y como se ve en los vídeos compartidos en las redes sociales, ella no fue la única, también lo hizo Belén Barenys, quien siempre acompaña a Rigoberta. El público estaba muy entregado, saltando al mismo tiempo que ella y vitoreándola.

Pero esta no es la primera vez que hace topless durante su mítica canción: ya lo hizo en el Riojafórum de Logroño en enero de 2022, cuando se bajó durante unos segundos el sujetador para enseñar un pecho; y en el festival O son do camiño de mediados de junio en Santiago de Compostela.