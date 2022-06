El culebrón de Rosa Benito y Amador Mohedano parece haber llegado a un final feliz (o al menos en apariencia). La pareja se reencontró y reconcilió en Déjate Querer, el nuevo programa de Toñi Moreno, donde hasta llegaron a darse un beso.

Pero esa reconciliación ha levantado muchas suspicacias. Sobre todo entre los colaboradores de Sálvame y, más aún, en Gema López. "Yo me he encontrado con Rosa Benito, me llevo bien con ella pero le he dicho que me parecían dos mamarrachos".

"No he entendido nada de esto. No he entendido esta puesta en escena. No lo veo necesario y sobre todo a mí lo que me molesta es que la gente siempre busque una excusa cada vez que hace algo", ha querido explicar Gema López.

"A mí si Rosa me dice: 'Nos invitaron, me apeteció, lo hice y punto"'. Pues a mí me deja toda cortada, yo me callo y no tengo respuesta. Pero cuando Rosa me dice "es que claro, tú imagínate, llevábamos muchos años, llevaba el bautizo de un nieto... lo mejor era hacer las paces...' ¿Para eso habéis necesitado 8 años de guerra televisiva?"

"¿No podíais levantar el teléfono? Hacerlo de manera madura y civilizada. Tiene que venir Toñi Moreno para que ellos dos se den un beso. Les gusta más la tele que su propia vida".

Pero no ha sido la única crítica con la actitud de la pareja. "Me gustaría que fuera verdad", ha comentado Charo Vega. Mientras que Rafa Mora está convencido de que "esto se ha hecho por mucha pasta, por mucho dinero. Amador me recuerda a Omar Sánchez. Yo creo que él sigue enganchado pero lo de Rosa veo que es un papelón".