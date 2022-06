El valencià en els mitjans digitals protagonitzarà la III Jornada de Servicis Lingüístics de l'AVL

Segons ha informat l'entitat, la primera part d'aquesta trobada normativa, dirigit principalment els tècnics de les agències Aviva de promoció del valencià, tindrà un vessant pràctic. La periodista Rebeca Díez, codirectora del Congrés Comunica2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) i professora de Comunicació Audiovisual en el Campus de Gandia, serà l'encarregada d'exposar les últimes tendències en les xarxes socials.

"L'objectiu no és fer una classe magistral sinó veure què estem fent cadascun en les nostres xarxes i com podem millorar la comunicació amb la comunitat a la qual ens dirigim", ha assenyalat. En aquesta línia, considera fonamental fixar-se uns objectius "senzills i tractar de ser pròxims en la interrelació amb els altres". "Estem en una plaça pública i hem d'imaginar-nos que estem envoltats de gent coneguda i d'amics i, per tant, hem de parlar com si ens dirigírem a ells i no a estranys", ha recomanat.

Pel que fa a l'ús del valencià en les xarxes, Díez assegura: "Estem molt lluny del que seria desitjable". "No és fàcil que la gent i, sobretot, les noves generacions aposten pel valencià en les seues comunicacions a través de les xarxes", ha indicat, i ha insistit que és necessari fer un esforç per part de la ciutadania i les institucions per a utilitzar el valencià cada dia en els seus canals i en les intervencions dels seus representants.

En les jornades, més de 60 persones podran actualitzar continguts relacionats amb el valencià i les TIC. "L'Acadèmia considera que el treball dels tècnics lingüístics municipals és d'una importància vital, donada la proximitat a la ciutadania de l'administració local. Era necessari propiciar un espai de trobada entre els tècnics de la xarxa Aviva, tan necessari després de l'obligat aïllament ocasionat per la covid 19", expressa la secretària de l'AVL, Immaculada Cerdà.

En la segona part de la jornada, el vicepresident de l'AVL, Joan Rafael Ramos, i el cap de la Unitat de Recursos Lingüístic-tècnics, Josep Lacreu, presentaran les novetats dels recursos lingüístics creats per l'AVL: el Diccionari Normatiu, el Porterval, el Cival i el Gramàtic-On.

Immaculada Cerdà i la tècnica d'Onomàstica, Maite Mollà, parlaran de les actualitzacions del cos toponímic a través del visor de l'Institut Cartogràfic Valencià, que arreplega la toponímia oficial de l'Acadèmia. Abans de donar pas al debat i a les conclusions de la jornada, Ramon Ferrer i Josep Palomero, membres de la Comissió Escriptor de l'Any, Joan Fuster, exposaran les activitats organitzades per la institució per a recordar la figura i el llegat de l'assagista de Sueca.

La jornada continuarà a la vesprada amb una visita guiada al monestir i un taller de promoció de l'ús del valencià amb el rap com a estratègia, amb la intervenció de Tesa, l'artista d'Almussafes i una dels màximes exponents de la música urbana que es fa a la Comunitat Valenciana.