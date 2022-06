El Gobierno deja caer Abengoa y le niega el 'rescate' de 249 millones de euros

Abengoa vuelve a estar al borde del precipicio. La multinacional con más de 80 años de historia, emblema de la industrial sevillana, revive la profunda crisis de 2015 que puso a la firma energética en jaque, con grandes recortes de plantilla, problemas de financiación y una vertiginosa caída en bolsa. Ahora, tras un duro parón de actividad por la pandemia de coronavirus, Abengoa enfrenta contratiempos en su solvencia, con 6.000 millones deuda, que ponen en peligro empleos y actividad y pueden abocarla al concurso de acreedores.

Así lo vienen señalando los trabajadores, que han realizado movilizaciones en el campus de Palmas Altas a lo largo del último mes para intentar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acceda a inyectar 249 millones de rescate en Abenewco1, la filial que agrupa las principales líneas de actividad de la multinacional.

Este lunes por la mañana, los empleados volvían a levantar la voz, en este caso en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, ante la inminente reunión del Consejo de Ministros en Madrid que tenía que autorizar las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Poco después se conocía que el Gobierno había decidido no incluir a Abengoa en la partida.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, confirmaba que se han aprobado seis 'rescates' por un importe total de 721 millones de euros, de los que se beneficiarían hasta 18.000 trabajadores. Las empresas son Celsa, Imasa e Isastur, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point. Abengoa, con 11.000 trabajadores, 2.500 de ellos en Sevilla, queda así fuera de las ayudas.

Los expedientes ante la SEPI siguen vigentes hasta el 30 de junio y, según indicaron a Efe fuentes del Consejo Gestor del Fondo, ésta se pronunciará antes de que acabe el mes, lo que deja aún un margen de esperanza para la empresa sevillana y sus trabajadores. Si bien la semana pasada, la SEPI rechazaba la petición de ayuda, lo que obligó a la firma a presentar alegaciones.

Para los comités de empresa de Abengoa, que la SEPI tenga que pronunciarse antes del día 30 es un motivo al que "agarrarse" a pesar del "palo" inicial de verse excluidos del lote: "No ha habido un 'no', ha habido seis empresas rescatadas y a nosotros no nos han nombrado. Y lo que han dicho es que está pendiente de resolución, con lo cual no queda otra que esperar y agarrarse a ello", sostuvo ante Europa Press el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, indicó que son "muchos los empleos que están en tela de juicio" y que Abengoa "forma parte de la historia empresarial". "Llevamos demasiado tiempo con la empresa languideciendo y tenemos ya la espada de Damocles", señaló. El regidor apuesta sin fisuras porque Abengoa "permanezca" y se dé una "solución de última hora".