Calero, una feminista, socialista i infermera que passa al Senat després de dos anys com a delegada del Govern

La socialista Gloria Calero deixa la seua responsabilitat política com a delegada del Govern, un càrrec que ha exercit des de febrer de 2020, per a ocupar la vacant que en la Cambra alta deixa Josefina Bueno després del seu nomenament com a consellera d'Innovació i Universitats.

Gloria Calero va nàixer en 1954 i va realitzar els estudis d'infermeria en la Universitat de Múrcia. Durant la seua carrera professional ha desenvolupat diferents llocs de gestió com a infermera, una activitat que va iniciar en 1974. Des de 2016 va ocupar el càrrec de directora d'Infermeria del Departament de Salut de Sagunt.

En el terreny públic, va començar la seua carrera política com a regidora d'Igualtat i de Servicis Socials en l'Ajuntament de Sagunt, en el mandat de 1995-1999. Posteriorment, durant el mandat comprès entre 2003 i 2007, va ser alcaldessa d'aquesta ciutat.

Així mateix, durant aquest període va formar part com a vocal de la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Entre els anys 2000 i 2004 va ser membre de l'Executiva Federal del PSOE.

Calero, que va arribar a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana després de deixar de dirigir aquesta institució el també socialista Juan Carlos Fulgencio, estava considerada persona de confiança de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i de l'ex-secretària provincial del PSPV a la província de València, Mercedes Caballero.

L'etapa de Gloria Calero com a delegada del Govern ha estat marcada per la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19, que es va declarar al mes d'assumir aquesta responsabilitat, i per les seues contundents crítiques a la violència de gènere i la seua condemna a successos com les presumptes agressions sexuals registrades a Burjassot -una suposada violació grupal a una menor de 12 anys i una altra individual a una xiqueta de la mateixa edat- i a Vila-real -es va arrestar tres menors com a presumptes autors de l'agressió sexual a una jove de 18 anys-.

El passat mes de maig, Calero va assegurar en condemnar aquests fets que cal preguntar-se quin missatge s'està donant a la societat i va assenyalar que no es pot "tornar a la por". Igualment, va exposar que les dones tenen el dret d'anar com vullguen i eixir quan vullguen.

"QUÈ US ESTÀ PASSANT"

"No podem retrocedir, tornar a la por, perquè les dones, tinguem l'edat que tinguem, tenim dret a eixir quan i com vulguem. I amb qui vulguem", va apuntar. Al seu torn, va llançar als homes la següent pregunta: "Què us està passant?".

Gloria Calero va considerar que els joves "no es poden seguir educant amb la pornografia" i va advocar per fomentar l'educació sexual no només en les aules sinó també en les famílies i en la pròpia societat.

Com a delegada del Govern a la Comunitat Valenciana ha reivindicat també els drets LGTBi. La passada setmana va alertar de la rapidesa amb la qual alguns grups polítics i els seus voceros legitimen els discursos de l'odi" i va destacar que "mentre es perseguisca a una persona per la seua condició sexual caldrà lluitar".

La fins a titular de la Delegació del Govern va presidir dijous passat el col·loqui 'Realitats i estratègies de futur en relació a les polítiques LGTBI', celebrat en commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull.