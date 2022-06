La Tomatina tornarà a Bunyol el 31 d'agost, dos anys després i en la seua edició "més nacional"

Dos fites pels quals l'Ajuntament de Bunyol planeja una gran celebració, enguany sota el lema 'No te la puedes perder'. "Celebrem no només la recuperació de la nostra festa més emblemàtica i un dels principals esdeveniments turístics de la Comunitat Valenciana, sinó també la superació de la pandèmia i de tot el que ha implicat. Per açò, estem treballant perquè la cita de 2022 siga doblement especial per a totes les persones", subratlla l'alcaldessa, Juncal Carrascosa.

S'han posat a la venda 15.000 entrades a través de touroperadors, agències de viatge i la web oficial de l'esdeveniment, a un preu de 12 euros. A més, s'habilitarà la venda directa de 5.000 entrades, destinades majoritàriament als veïns de Bunyol.

La cita serà el 31 d'agost, a les 12 hores, i transcorrerà pel recorregut habitual: els carrers San Luis, Cid, Plaza Layana i la Plaça del Poble, on culminarà a la una de la vesprada amb la traca final.

Aquesta Tomatina comptarà amb un pla de seguretat i un "estricte" control de l'aforament, validat en els últims anys i reforçat en 2022. "Bunyol està preparada per si es planteja alguna circumstància que faça necessari limitar aforaments i posar alguna mesura extraordinària", afirma l'alcaldessa en un comunicat.

La previsió és que les limitacions en els desplaçaments que encara regeixen en alguns països propicien la celebració de la Tomatina "més nacional" de les últimes dècades. Més de la meitat dels participants en la batalla en els últims anys han procedit de països de tot el món, des d'Àsia als Estats Units, Llatinoamèrica, Europa o Àustria, consolidant-se com un dels esdeveniments més emblemàtics de la Comunitat, els que més han contribuït a la seua projecció i marca turística a nivell internacional.

CAMPANYA PER A CAPTAR VISITANTS ESPANYOLS

"Enguany creiem que la presència local i nacional serà majoritària", assenyala la regidora de Turisme i Tomatina, María Vallés. En línia amb aquest nou context, es durà a terme una campanya de difusió i promoció al costat de Turisme CV (Generalitat) i València Turisme (Diputació) per a atraure a aquest perfil de turista més proper.

Entre les múltiples novetats previstes destaca una zona d'aigües, ambient musical en el recinte de la batalla i "alguna altra sorpresa més". Com a calfament, el dissabte 27 d'agost se celebrarà la Tomatina infantil en la Plaça del Poble, oberta a la participació de xiquets d'entre 4 i 14 anys.

I els amants de l'esdeveniment que no puguen desplaçar-se fins a Bunyol poden gaudir de 'La Tomatina VR Experience', un joc de realitat virtual interactiu que, amb el suport d'un visor Oculus Quest, permet participar en una batalla tridimensional de tomaques que el jugador ha de llançar i esquivar, submergint-se en elements com l'aigua des dels balcons, els camions, la música, els cants i la bullícia. Una proposta que permet a persones de tots els perfils i condicions, gaudir de les sensacions de la festa, "amb caràcter atemporal, inclusiu i de manera assequible".