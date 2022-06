Berni Barrachina, tras declararse nulo su despido por su polémico rótulo: "Recibí amenazas de muerte, España se volvió loca"

En febrero de 2021, la polémica llegó a La hora de La 1 tras el anuncio de que Leonor iba a estudiar Bachillerato en Gales, pues el magazine matutino mostró un rótulo en el que ponía "Leonor se va de España, como su abuelo".

Esto causó un gran revuelo en su día, y el guionista responsable fue despedido del ente público. Sin embargo, la pasada semana se conoció la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo el despido.

Berni Barrachina, responsable de este rótulo y, por tanto, extrabajador de RTVE, contó lo sucedido este domingo en el programa en el que colabora actualmente: La Roca.

"Algunas personas lo consideraron inapropiado", opinó. "Yo escribí el rótulo, pero como guionista, y había otros responsables por encima. Yo no era el responsable final de lo que se emitía en el programa, pero da igual, el rótulo lo escribí yo y se interpretó como una ofensa".

"Me despidieron automáticamente. A la media hora del rótulo ya estaba en la calle", aseguró. "El juez esta semana me ha dado la razón y ha dicho que ese rótulo no es ni vejatorio ni ofensivo explícitamente. Por tanto, me tienen que indemnizar y tengo que volver a formar parte de la plantilla de Televisión Española".

"Durante los tres días siguientes a que pasara esta historia recibí todo tipo de comentarios. España estaba medio loca. Para unos era un héroe de la república como no había visto jamás la democracia y para otros era un completo desquiciado, recibía amenazas de muerte", relató Berni Barrachina. "España se volvió loca con una frase anecdótica que levantó mucha polaridad".

"Ahora nos vamos de vacaciones, yo estoy esperando que TVE me llame para decirme qué tengo que hacer y a partir de ahí escucharé ofertas, Nuria Roca", comentó él sobre la decisión de regresar al ente público. "Todo se andará, pero tú tienes tu silla aquí", comentó la presentadora de laSexta.

"Berni, ¿lo volverías a hacer?", le preguntó Nuria Roca. "Yo no era consciente de lo que hacía. En ningún momento tenía intención de decir 'verás la que se va a liar o qué gracioso soy'. Tenía 60 rótulos que hacer y ese fue uno más", explicó el colaborador.

"Probablemente, me volvería a pasar algo así porque yo leo ese rótulo y no veo un problema. Ahora, si soy consciente de que se lía la que se lía, obviamente no", respondió él y alegó que no tenía ninguna mala intención.