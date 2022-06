La Comunitat Valenciana té quasi 1.900 milions assignats dels fons Next Generation EU

Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de seguiment de la comissió per a la governança de l'estratègia valenciana per a la recuperació.

Puig ha subratllat que el Consell ha donat tots els passos per a accelerar "al màxim" l'execució dels projectes per a liderar la transformació de la Comunitat Valenciana, tant en l'econòmic com en el social, i aconseguir que aquests fons arriben a la societat valenciana, a tot el territori i a tot tipus d'empreses.

Es tracta de fons que "no només atenen a la transformació econòmica de la Comunitat, sinó que també volen reforçar l'Estat social", ha recordat, per la qual cosa impliquen al conjunt de conselleries per a "protegir a totes les famílies i a totes les empreses".

En conjunt, la Generalitat té més de 430 actuacions en marxa. Conselleries com la d'Economia tenen assignats prop de 300 milions per al foment de l'ocupació, mentre Educació compta amb quasi 280 milions per a formació i la Polítiques Inclusives més de 260 milions destinats a atenció i cohesió social.

El 80% de les ajudes estan assignades a projectes ja concretats i vinculats a aspectes com la transició ecològica, la transformació digital o la cohesió territorial. El 70% estan en execució.

El govern valencià va aprovar un pla integral per a gestionar de manera eficient els fons europeus, que passa per accelerar la tramitació dels projectes per a consolidar la recuperació econòmica, reforçar l'administració pública amb un cos de funcionariat d'elit per a una gestió eficient, facilitar l'accés d'aquests fons a cada ajuntament i pime i garantir la màxima transparència i control d'aquests recursos.

Al seu juí, els fons europeus són un aliat fonamental per a la "gran transformació" de l'economia de la Comunitat, a més d'un motor per a les empreses, l'ocupació i la innovació. Per açò veu necessària una acció coordinada per a gestionar amb transparència les ajudes europees i reforçar les estructures amb més personal, formació i tecnologia.