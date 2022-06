CCOO considera que el pla de vacances de Sanitat arriba "tard i malament" i no cobriran ni el 30% de la plantilla

Per contra, CCOO exigeix que es cobrisca al 100% de la plantilla, i adverteix que la falta de planificació dificultarà que es puguen cobrir professionals d'algunes categories que són deficitàries, com per exemple personal facultatiu, d'infermeria o comares -la substitució prevista d'aquestes professionals és testimonial, un 1,21%-.

De la mateixa manera, critiquen que és "molt escassa" la cobertura de tècnics superiors, zeladors, fisioterapeutes o personal administratiu, "clau" per al funcionament dels centres sanitaris.

De fet, assenyala que en Atenció Primària "es cobreixen menys centres en zones turístiques que l'any passat; sorprèn que s'anuncie l'obertura d'alguns com si fora nou quan en realitat alguns estan oberts tot l'any, com per exemple el consultori del Saler a València". D'altra banda, en hospitalització es desconeix el pla del tancament de llits, un fet que "preocupa enormement".

CCOO alerta que aquest retard en l'aprovació del pla de vacances porta com a conseqüència que s'haja de "paralitzar certa activitat per la falta de professionals" com la planta de Medicina Interna de l'Hospital d'Ontinyent, ja que manquen de facultatius especialistes per a aquest estiu.

Per tot açò, indica que malgrat l'anunci de l'increment del pressupost destinat al pla de vacances, "un any més la sanitat pública valenciana veurà reduïdes les seues capacitats d'atenció i resposta i la qualitat assistencial que es presta a la ciutadania". "Tot per la deficient planificació de la qual la Conselleria de Sanitat fa gala any rere any", retrau.

CCOO demana "transparència i diàleg" a la Conselleria de Sanitat i li recorda que, segons la normativa, el pla de vacances és matèria de negociació amb els representants de les persones treballadores.

Així, insisteix que la sanitat pública valenciana necessita un reforç del 100% durant el període estival per l'increment de població durant els mesos d'estiu i que "la ciutadania de la Comunitat té dret a rebre una assistència amb la mateixa qualitat que la resta de l'any, per la qual cosa demanem a la Conselleria que recapacite i corregisca".

"Aquest no és el tarannà que li demanàvem al nou conseller. L'opacitat i falta de diàleg mostrada per la Conselleria queda molt allunyada del que s'espera d'un govern progressista", postil·la.