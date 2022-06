Aitana Mas prendrà possessió aquest dijous com a nova vicepresidenta en substitució d'Oltra

Eixe dijous se celebrarà la sessió de control en el ple de les Corts a partir de les 10 hores, amb el que la presa de possessió previsiblement haurà de tindre lloc abans.

L'endemà, el govern valencià mantindrà la seua habitual reunió setmanal i serà la primera amb Mas com a portaveu, amb l'habitual roda de premsa dels divendres que fins ara oferia Oltra.

Mas es convertirà així en la vicepresidenta més jove del Consell, un càrrec que assumeix "amb molta responsabilitat" i amb l'"esperança" que la seua predecessora puga tornar "el més prompte possible a primera línia" quan finalitze el procés judicial.

La nova cara visible de la Generalitat va ser una de les negociadores de Compromís en els últims pressupostos i arriba al primer graó de l'executiu després dels seus inicis en la política local com a regidora i dos legislatures en l'autonòmica, la primera com a alt càrrec i la segona com a diputada. Nascuda a Crevillent (Alacant) en 1990, és enginyera tècnica d'obres públiques i està especialitzada en hidrologia, a més de comptar amb un màster en direcció i gestió d'esdeveniments, comunicació i relacions.

També és una de les líders d'Iniciativa, una de les 'potes' de la coalició valencianista, des de l'últim congrés del partit. Es va postular per a ser coportaveu al costat del director general de Coordinació de la vicepresidència, Alberto Ibáñez, una de les persones del cercle més proper d'Oltra. Allí va advocar per propiciar un canvi en favor de la igualtat; "no només igualtat entesa com la lluita contra la discriminació de gènere o contra la lluita masclista", sinó en l'àmbit laboral, educatiu o fins i tot climàtic.