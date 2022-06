El PP demana explicacions a Puig sobre per què la província de Castelló tindrà el 60% de consultoris tancats a l'estiu

La presidenta provincial del Partit Popular de Castelló, Marta Barrachina, demana explicacions al president de la Generalitat, Ximo Puig, i es pregunta "per què Castelló és la província més perjudicada del pla sanitari per als mesos d'estiu amb el 60 per cent dels consultoris tancats".

La presidenta provincial del PPCS ha lamentat que el pla sanitari del govern socialista "arriba tard i malament amb l'anunci d'obrir només set consultoris a la província de Castelló del total de 17 que demanava el Partit Popular per a oferir l'atenció sanitària de qualitat que precisen els castellonencs".

"Castelló és la província més perjudicada de tota la Comunitat Valenciana, ja que dels 11 consultoris que romandran tancats en els mesos d'estiu 10 estan en les comarques castellonenques", ha alertat Marta Barrachina.

En concret, respecte a l'últim pla sanitari d'estiu del Govern del PP, en el qual van obrir 17 consultoris de la província de Castelló, amb el Govern socialista romandran amb la "persiana baixada" un total de 10 consultoris: Alcalà de Xivert-Alcossebre-Les Fonts, Peníscola-Peñismar, Peníscola-Sorolla, Almassora La Torre, Benicàssim-Azulmar, Benicàssim-Vilamar, Oropesa-Avinguda del Mar, Castelló-Marjaleria, Nules i Xilxes, segons els 'populars'.

"El PSOE no ha entès que l'obertura d'aquests 17 consultoris a la província de Castelló i el reforç de les plantilles és primordial perquè d'aquests servicis sanitaris depèn que es puga oferir una resposta assistencial específica i de qualitat davant l'increment poblacional propi d'aquesta època de l'any en la qual veïns d'altres províncies i comunitats visiten les nostres comarques", ha explicat Marta Barrachina.

"El PP de la província de Castelló treballarà i seguirà posant l'accent que els recursos sanitaris siguen de qualitat i s'adapten a l'augment de la població en cada zona i, per tant, a la major activitat que es registra a l'estiu", ha recalcat Marta Barrachina.

Per açò, la presidenta provincial del PP de Castelló defèn la "urgència" de recuperar "la qualitat sanitària que aquesta província mai va haver de perdre". "El tancament del CICU, el desmantellament dels hospitals, l'increment de les llistes d'espera i ara les retallades de plantilles que provoquen el tancament dels consultoris mèdics constitueixen un atac a la vida que no podem permetre", ha dit, i ha afegit que és fonamental que els castellonencs "siguen escoltats i les seues demandes ateses".