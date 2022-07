Cursos i tallers per editar videos de Twitch i Tik-tok, crear un video-curriculum o App's, aquest estiu a Barcelona Activa

A més de per anar a la platja, l'estiu es pot aprofitar per a moltes altres coses. I una és aprendre allò que interessa i que, a més, passat l'estiu, poden ser de gran utilitat. Barcelona Activa ofereix grans possibilitats en aquest sentit, ja que no atura la seva activitat en aquesta època, i imparteix precisament cursos per posar-se al dia en les darreres tendències tecnològiques o per millorar les nostres habilitats i coneixements de cara a buscar feina un cop hagi passat l'estiu, millorar al lloc que estem o, fins i tot, canviar de feina.

A més, aquest estiu s'han incorporat al ja extens catàleg de formacions de Barcelona Activa nous àmbits tan interessants i actuals com la Intel·ligència Artificial, el Big Data, treballar amb canals com Twitch o Tik-tok, creació de continguts multimèdia per buscar feina, o introducció a temes tan presents actualment a la vida quotidiana com el phising o les 'fake news'.

Xarxes socials

Les xarxes socials tenen la virtut que, a més de poder veure allò que ens arriba, també es pot ser emissor, passar a ser actius i crear continguts propis i fer-los públics. A Barcelona Activa, aquest estiu hi ha cursos per aprendre a editar vídeos de Twitch per a Youtube o Tik-tok.

Coneixements semblants, però encaminats a millorar la recerca de feina, també es poden adquirir amb cursos dedicats a l'storytelling, una disciplina que aplica mitjans audiovisuals i multimèdia per explicar una història, que en aquest cas, no serà altra que el mateix currículum.

Es tracta d'exposar l'experiència laboral, els coneixements i les habilitats de cara a aconseguir una feina, però de manera més àgil i atractiva. En aquest sentit, també hi ha cursos per aprendre a comunicar més eficaçment a través de les xarxes socials, amb els beneficis lògics per a la recerca de feina.

La majoria dels alumnes són dones, gairebé el 63%, amb estudis superiors, també el 63%. La franja d'edat majoritària va dels 26 als 55 anys, amb un 80%

El temps lliure de l'estiu també pot servir per aprofundir en certs temes dels quals se sent parlar molt però no se sap exactament què són ni què suposen. És el cas de les 'fake news' o del phising.

Barcelona Activa ofereix tallers sobre desinformació, és a dir, què són les 'fake news', com es creen, com es difonen i com detectar-les.

Igualment d'actualitat és el phising, robatori de dades personals a través dels dispositius electrònics. Els cursos de Barcelona Activa ensenyen en què consisteix exactament i quines conseqüències té, com detectar-ho i com actuar.

Intel·ligència artificial

Entre els nous àmbits de coneixement oberts a Barcelona Activa destaca la Intel·ligència Artificial, IA. Per primera vegada, aquest estiu es podrà assistir al curs "Introducció a la intel·ligència artificial", 16 hores en què iniciar-se en una disciplina de futur cada vegada més present a la societat.

Després d'aquest primer contacte, si es vol continuar aprofundint, també s'ha programat tot un itinerari de cursos d'IA combinada amb tallers de Big Data, és a dir, la gestió massiva de dades, on es veuran llenguatges de programació com Phyton o R, i conceptes com Data Mining, Machine Learning o Arquitectura Big Data.

Totes aquestes novetats s'enquadren en una renovació general de l'oferta formativa de Barcelona Activa per actualitzar-se a les darreres tendències tecnològiques. Així, el disseny i la creació de continguts mitjançant text, imatge i multimèdia es potencia amb 22 noves formacions. El mateix passa amb la creació de pàgines web, que estrena 26 cursos nous.

Aquesta posada al dia tecnològica també es trasllada a la recerca de feina i la millora d'habilitats socials i laborals amb formacions sobre afrontar entrevistes per videoconferència, selecció de personal a la web 4.0 o el treball col·laboratiu remot i en xarxa o, simplement, la confecció d'un vídeo-currículum.

Per primera vegada, aquest estiu es podrà assistir al curs "Introducció a la intel·ligència artificial", 16 hores en què iniciar-se en una disciplina de futur cada vegada més present a la societat.

Un altre camp de gran interès per iniciar-se aprofitant el lleure de l'estiu és la creació d'Apps per a dispositius digitals. Barcelona Activa ofereix un curs de Low Code, que en col·laboració amb la plataforma APTUGO permet crear aplicacions sense necessitat de tenir coneixements amplis.

Altres cursos bàsics que poden servir d'introducció a temes d'actualitat són els que Barcelona Activa ha creat especialment per a docents. Els professors poden aprofitar l'estiu per continuar complementant la seva formació en qüestions tan interessants i d'actualitat com la ciberseguretat o el fact-cheking, perquè puguin ensenyar els seus alumnes a desmuntar fake news; xarxes socials i educació o eines de tecnologia de la Informació i comunicació per a les classes de ciències. A més, també s'ofereixen cursos per dominar eines Google per a l'aula com ara Drive, Sites, Forms i Classrooms.

Activitat incessant

L'activitat formadora de Barcelona Activa als camps de la tecnologia, eines de recerca de feina i assessoria laboral és incessant. Durant els primers sis mesos d'aquest any, Barcelona Activa ha impartit 3.682 cursos, als quals han assistit 12.064 alumnes. És a dir, cada mes passen per les diferents aules i seminaris de Barcelona Activa entre 3.500 i 4.000 alumnes.

La majoria dels alumnes són dones, gairebé el 63%, amb estudis superiors, també el 63%. La franja d'edat majoritària va dels 26 als 55 anys, ja que un 80% dels participants en formacions de Barcelona Activa es troben en aquest rang.

Hi ha cursos d'storytelling aplicats a la recerca de feina, amb mitjans audiovisuals i multimèdia per exposar l'experiència laboral, els coneixements i les habilitats, però de manera més àgil i atractiva.

Cal destacar que tan sols un 4% dels alumnes només tenen estudis primaris o no consta que tinguin estudis. També cal destacar que un 14% dels que van als cursos de Barcelona Activa tenen més de 56 anys, dada que contrasta amb el 7% dels alumnes que tenen entre 19 i 25 anys.