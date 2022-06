La música, este verano, la pone Amazon: cómo disfrutar todo el verano de su servicio de 'streaming' musical sin pagar nada

Cada verano tiene su propia banda sonora y no solo porque se empeñen en hacer de una canción el éxito de la temporada. La melodía que suena de fondo mientras disfrutamos en el chiringuito, aquellas letras que cantamos a voz en grito en el coche (con ayuda de Alexa) o los acordes que nos acompañan en un concierto al aire libre en las tardes de verano. Estos son solo algunos de los momentos que nos demuestran que el verano y la música, como la playa y la lectura, van de la mano. Por ello, no es de extrañar que se popularicen productos como altavoces bluetooth que nos permiten disfrutar al máximo de nuestra playlist favorita.

Pero de nada sirve tener estos dispositivos de reproducción si no tenemos a mano listas de reproducción para disfrutar en bucle. Para poder escuchar música sin límite, los servicios de streaming musical son la mejor opción. Sobre todo, si apostamos por programas tan potentes como Music Unlimited, la propuesta de Amazon que pone a nuestra disposición más de 75 millones de canciones. El precio de este servicio tiene un coste mensual de 9,99 euros, pero si todavía no lo has probado, esta promoción te interesa: si te animas a descubrirlo antes del 13 de julio (¡último día del Prime Day del gigante del comercio online!), puedes obtener cuatro meses de prueba totalmente gratuitos si eres nuevo en Amazon o tres si ya eres usuario, pero nunca te has adentrado en el mundo Music Unlimited. Vale, sabemos que estás en shock, pero ya te lo decimos nosotros: eso significa disfrutar todo el verano de música... ¡sin pagar absolutamente nada!

Este servicio ofrece 75 millones de canciones que puedes escuchar de forma ilimitada y sin anuncios, saltando todas las que quieras hasta dar con el 'temazo' que estabas buscando. Otra de las ventajas de Music Unlimited es que puedes descargar música para escucharla sin conexión, por ejemplo, cuando viajas en avión o para no gastar megas de más en tu conexión de internet. Todo ello con una buena calidad de sonido, ya que muchos temas están subidos con la tecnología Dolby Atmos y 360 Reality Audio, lo que nos permite disfrutarlos con plenitud y adaptados tanto a nuestros auriculares inalámbricos como a altavoces bluetooth para disfrutar en compañía. En la web del servicio de Amazon, donde puedes contratarlo, han activado una opción para que escuches las diferentes calidades de sonido y encuentres otro motivo para suscribirte a este servicio. Además, en este servicio podemos encontrar álbumes remasterizados, perfectos para los melómanos más nostálgicos.

