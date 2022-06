El TSJCV suspèn la declaració d'Oltra i demana a les Corts que certifique la seua renúncia a diputada

Així es desprèn de la providència dictada aquest dilluns pel magistrat que instrueix aquestes diligències en el tribunal valencià, Antonio Ferrer, després de la dimissió la passada setmana d'Oltra de tots els seus càrrecs públics dies després de conéixer la seua condició d'imputada.

Aquesta nova situació fa que Oltra perda la seua condició d'aforada i, per tant, l'obligació que fora el tribunal valencià i no un jutjat ordinari l'encarregat d'investigar els fets.

Per aquest motiu, el magistrat Antonio Ferrer ha demanat ara a les Corts que certifique si Oltra ha formulat la renúncia a la seua condició de diputada.

En el mateix escrit, reclama al Jutjat d'Instrucció número 15 de València, que originàriament investigava els fets, que no emplene l'ofici del 16 de juny pel qual s'interessava la remissió de les diligències.

En aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, de 14 anys, a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017.

L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV. Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial contra sis funcionaris, la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van ocórrer els fets.

Posteriorment, es va imputar cinc persones més: una directora general, una sotsdirectora general, un secretari territorial, una cap de servici i una tècnic. Un total de 13 investigats.

El TSJCV, després d'estudiar el cas que li va ser remès pel jutjat ordinari, es va declarar competent per a instruir-ho en apreciar "una sèrie d'indicis plurals" que "fan sospitar la possible existència d'un concert" entre Oltra i diversos funcionaris per a "protegir a la seua aleshores parella o bé protegir la carrera política de l'aforada". Ara, en perdre la seua condició d'aforada, l'assumpte tornarà al jutjat número 15.