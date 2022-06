Mas assumirà els càrrecs d'Oltra "amb l'esperança que la vicepresidenta puga tornar el més prompte possible"

Així ho ha indicat Mas en unes declaracions en les quals ha indicat que s'incorporarà en els pròxims dies al Consell després del "procés traumàtic" que ha suposat la dimissió d'Oltra, a qui ha agraït el seu "gest de generositat" davant els "atacs cruels i fora de lloc que està rebent".

Mas ha remarcat que el llegat d'Oltra és "enorme" i que "com a consellera, ha sigut capaç de realitzar una revolució en els servicis socials que millora el dia a dia de moltes persones". A més, ha indicat que "ha fet entendre com s'ha de desenvolupar un govern de coalició", un fet "inèdit fins al Botànic", on la "presa de decisions compartides és una ferramenta fonamental".

Així, ha indicat que és "conscient" de les "reticències" que ha trobat Compromís a aquesta idea, però "ací és on vol incidir", en "l'únic camí possible". "Si no existeix la codecisió, no hi ha govern de coalició", ha agregat.