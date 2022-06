Augmenten un 78% les famílies compostes per dos mares en l'últim any a l'IVI

"Les parelles de dones venen amb les idees molt clares a consulta i porten temps pensant que volen formar una família. Gràcies a la seua normalització, en els últims anys hem assistit a un increment exponencial d'aquestes pacients", ha subratllat.

Quan es tracta de parelles de dones, el tractament triat per a aconseguir l'embaràs depèn fonamentalment de l'edat de les pacients i la fertilitat de les dos. Partint sempre de la necessitat d'una mostra de semen d'un donant anònim, les possibilitats que solen tindre aquestes pacients són la inseminació artificial, la fecundació in vitro convencional o el mètode ROPA (Recepció d'Ovòcits de la Pareja).

"Aquesta última opció ha cobrat força en els últims anys, ja que permet que les dos dones que formen la parella compartisquen el procés de fecundació in vitro de manera activa: una d'elles oferirà els ovòcits i l'altra el seu úter, on gestarà l'embrió generat amb l'ovòcit fecundat de la seua parella", ha explicat el doctor Requena.

"El nostre objectiu prioritari és ajudar les dones a fer realitat el seu desig de ser mares, independentment de la seua condició sexual. La famílies de hui són diverses, tant com la societat en general, i la ciència ha d'adaptar-se a aquesta realitat i posar al seu abast les ferramentes necessàries per a ajudar-los en el seu camí cap a la maternitat", ha ressaltat.

I ha agregat: "El col·lectiu de parelles de dones suposa una part cada vegada més important del nostre dia a dia, al qual se suma el creixent nombre de dones estrangeres que acudeixen al nostre país per a fer realitat el seu desig reproductiu, tant per la qualitat dels nostres professionals com per un marc legal més avançat que el dels seus països d'origen", ha postil·lat.