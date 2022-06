Colomer insta a "rectificar" sobre la tasa turística, "no politizar" y alejarse de una "aproximación superficial"

Así lo ha señalado en la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, en la que ha comparecido a petición de PP, Ciudadanos y Vox. La comisión ha arrancado con la elección de Vicent Marzà como su nuevo presidente.

Colomer ha expresado su "respeto absoluto a todas las opiniones existentes" sobre la tasa, pero ha subrayado que es un "error" y ha deseado que "ojalá pase algo" que haga "colectivamente rectificar", porque el parlamento valenciano tiene "una gran oportunidad" para "reflexionar", "dialogar" y "escuchar". "Rectificar es de sabios y demócratas", ha indicado, y ha remarcado que además, desde que se presentó el proyecto, "el mundo ha cambiado en los últimos seis meses".

El secretario autonómico ha expuesto que "los valores" y "principios" de la Ley del Turismo sobre los parámetros de gobernanza y "corresponsabilidad" con el sector "no se materializan" en este proyecto.

Colomer ha incidido en que hay que "contextualizar" la tasa, que se enmarca tras las "pérdidas muy severas" de la crisis "durísima" del coronavirus, en los que el turismo ha sido el "sector que más ha perdido"; la guerra en Ucrania; "un momento de subida del 20% en los costes de producción"; en el que "toca" la devolución de préstamos del ICO y que coincide con la congelación de precios del Imserso, contra la que ha cargado. El turismo "no debería estar en la diana fiscal de nadie en estos momentos", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que en su tramitación se utilice "una formulación que evita el informe del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social", "opiniones cualificadas y relevantes en la hoja de ruta" y que pueden aportar "seguridad jurídica".

Colomer ha advertido que "no por más presión fiscal se acaba recaudando más" porque "hay un punto en que dejas de ser competitivo", y ha esgrimido que la Comunitat Valenciana es un "modelo de modelos", diverso y complejo, con más peso de pequeñas empresas familiares "que deben hacer muchos números para sobrevivir", y no tanto grandes corporaciones y "especuladores", así como una amplia cadena de valor, por lo que "una mirada superficial y única es un error". Considera, en ese sentido, "superficial" comparar la Comunitat Valenciana con otros lugares donde sí está en vigor la medida.

En ese sentido, ha asegurado que la tasa no la acabará pagando el visitante porque "el modelo de negocio no es así" y la asumirán las empresas, y ha detallado que por medio de la turoperación se reservan las plazas "con muchos meses de anticipación" a un "precio cerrado", por lo que los encarecimientos "no han podido repercutir en el precio" y reducen los márgenes del sector, "ya de por sí deteriorados".

Asimismo, ha afirmado que "la recuperación del sector no coincide con el retorno de la demanda", porque este verano puede ser una gran eclosión numérica de personas y eso no quiere decir que sean negocios especialmente rentables por muchos motivos".

Colomer se ha preguntado que "si es una tasa con vocación ambientalista", por qué deja fuera "a los que deben hacer más esfuerzos", como el transporte en avión o el alojamiento irregular. "Solo te quedas en el alojamiento reglado" y es "complicado de explicar" ha añadido, antes de puntualizar que no es su voluntad "redirigir impuestos" sino hacer hincapié en que "hay una cantidad de elementos de la experiencia turística que queda fuera de la mirada de esta ley, que igual son los que más impacto tienen".

A su juicio, en el ámbito medioambiental, lo que debe hacerse es aprovechar los fondos Next Generation para lograr una transformación, y ha puesto el foco en que precisamente el último programa publicado por estos fondos se dirige especialmente, dentro del sector privado, a los alojamientos turísticos para mejorar su eficiencia energética y economía circular.

De cualquier modo, ha señalado que el argumento económico no es el más importante, sino el hecho de que "penalizar el turismo" y "el viajar" es de por sí un "error conceptual" y "filosófico". Ha reprochado la frase "que paguen los de fuera": "Es terrible el estigma que genera, de ahí a algún tipo de fobia no hay nada". Además, ha argumentado que el 62% del turismo nacional en la Comunitat lo componen los propios valencianos.

Sobre su oposición a una medida que promueve el gobierno del que forma parte, ha afirmado que "mantener una diversidad de posiciones y no coincidir al cien por cien los que estamos en la misma escuadra política no debería ser un sacrilegio". "El turismo es un tema de estado que no es bueno politizar para nada", ha agregado

"No tengo sensación de estar al lado de un gran lobby o defendiendo lo que no toca defender", ha señalado Colomer, antes de insistir en que "lo que el sector y sociedad esperan es que ayudemos a remontar, no poner palos en las ruedas".

LA OPOSICIÓN RESALTA SU "VALENTÍA"

Desde la oposición, Ana María Cerdán (Vox) y Carlos Gracia (Cs) han coincidido en resaltar la "valentía" de Colomer. Cerdán ha preguntado a Colomer si no considera que la opcionalidad de la tasa puede suponer un enfrentamiento entre ayuntamientos. Gracia ha lamentado que la tasa "adolece de una de las cosas más básicas en democracia que es su falta de empatía". De parte del PP, Manuel Perez Fenoll ha tachado de "tremendamente triste" que el secretario de Turisme "no cuente con el apoyo ni respaldo" de sus compañeros de partido.

Desde Unides Podem, Ferran Martinez ha subrayado que la tasa sí respeta la ley de turismo y ha coincidido en la necesidad de llegar a acuerdos, pero ha lamentado que "cada uno se ha puesto en su trinchera". "Asumir esta propuesta no es ni una condena de muerte al sector ni una respuesta a todos los retos", ha sostenido. Además, ha indicado que el diálogo no se debe hacer solo con la patronal sino con los vecinos de las ciudades y los trabajadores.

Por parte de Compromís, Paco García ha señalado que Colomer "ha venido con una visión socioliberal" "está fijando una posición muy personal" cuando "esto es un acuerdo del Botànic" y del parlamento en el que reside la soberanía del pueblo" ha remarcado, por lo que "en cuanto se apruebe la tasa" Colomer "tendrá que ser de los primeros en impulsarlo como miembro del gobierno".

Por su parte, desde el PSPV, Trini Castelló ha mostrado el "apoyo unánime" del partido a todas las políticas impulsadas por Turisme en la legislatura, aunque ha defendido que la tasa es "una oportunidad" que se pone a disposición de los consistorios para implantarse de manera voluntaria desde su "autonomía municipal".

Al respecto, Colomer ha apuntado que aunque la tasa sea voluntaria y local, "rompe la unidad de mercado" y ha advertido que "no debemos competir entre nosotros" en el mercado turístico ni "romper la unidad de marca".

Asimismo, ha criticado que no es el alojamiento reglado "quien saquea el alma de las ciudades y altera la convivencia", sino la oferta turística irregular. "Eso no lo vas a paliar con la tasa, vas a gravar al legal", ha subrayado. "Apuntemos a aqullos que no pagan nada, y que continuarán siendo más competitivos", ha señalado, antes de lamentar que la tasa "deja fuera a los malos" y los que tienen "una gran deuda pendiente con el interés general".