María Josefa, la octogenaria que conducía sin carnet, detenida por circular en dirección contraria: "Yo tengo la cabeza perfectamente"

Hace algunos meses, El programa de Ana Rosa contactó en directo con María Josefa, una mujer de Ferrol que, pese a no tener carnet de conducir, utilizaba su vehículo cada día para desplazarse.

Este lunes, el matinal ha mostrado algunas declaraciones del hijo de María Josefa que, pese a no hablarse con su madre, asegura que está muy preocupado por si algún día le pasa algo o provoca algún accidente que se salde con la muerte de otras personas.

En esta ocasión, la mujer ha sido detenida por conducir sin carnet. María Josefa ha relatado cómo sucedió todo. Así, la mujer ha destacado que fue a ver a uno de sus tíos y que, al tomar la salida de una rotonda, un coche la paró para indicarle que estaba conduciendo en dirección contraria.

La mujer optó por dar marcha atrás y detener el vehículo. Fue entonces cuando apareció la Guardia Civil. "Me dicen que les dé la documentación del coche y se la di. El seguro, todo en orden. ¿Carnet de conducir? No tengo", por ello, les dio el carnet de identidad.

Los agentes le informaron de que iban a ponerle una multa, pero María Josefa le explicó que ella no tenía dinero para abonar el importe de la sanción. Por ello, la llevaron al cuartel: "Allí me tuvieron tres o cuatro horas y luego me dijeron que me marchara y que fuera al juzgado. Fui y hubo un juicio rápido".

Por su parte, Patricia Pardo le ha señalado a la mujer: "No puede ser que sigamos conduciendo sin el carnet de conducir y, encima, ahora se mete en dirección contraria". "Pues si no me lo quieren dar, que no me lo den", ha agregado la mujer, lo que Pardo ha respondido que no le podían dar el permiso para conducir.

"¿Cómo que no me lo pueden dar, si yo tengo mi cabeza perfectamente completa, gracias a Dios y sé conducir mejor o igual que cualquiera?", ha apuntado María Josefa que, además, ha añadido que su destino es "morir en la cama y no hacer daño a nadie".

Respecto a su hijo, María Josefa se ha mostrado contundente: "Es un malnacido, igual que su puñetero padre. Y ya está, no quiero hablar de él"