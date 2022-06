El festival Early Music Morella reunirà a més de 120 músics entre el 22 i el 28 de juliol

El saló d'actes de la Diputació de Castelló ha acollit aquest dilluns la presentació de la XI edició del festival Early Music Morella que, sota el lema de Mediterrània, se celebrarà en la capital dels Ports del 22 al 28 de juliol i reunirà a més de 120 músics entre alumnat, professorat i intèrprets de tot el món.

Es tracta d'un dels cursos i festivals internacionals de música medieval i renaixentista de major prestigi internacional i amb el qual es promou l'accés a una formació d'excel·lència a través de conferències, activitats i concerts a càrrec de rellevants formacions i ponents, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

És per açò que, tal com ha explicat el president de la Diputació de Castelló, José Martí, és tot "un honor i un orgull" que la Diputació de Castelló torne a ser institució col·laboradora d'aquest festival icònic a nivell mundial, "de gran qualitat formativa i musical, amb un important bagatge cultural".

A l'acte de presentació també ha assistit l'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, i el director artístic d'Early Music Morella i de Capella de Ministrers, Carles Magraner.

Ripollés ha assenyalat que "la música d'Early Music Morella s'uneix als monuments de la ciutat per a retornar-la a l'època medieval durant una setmana des de fa 11 anys". El primer edil ha explicat que "el festival s'ha convertit en una de les activitats amb més participació tant de la gent local com dels i les visitants", i ha afegit que "cada edició compta amb més públic per a gaudir dels concerts i activitats d'Early Music Morella".

INTERCANVIS INTERCULTURALS

Per la seua banda, Magraner ha manifestat que "aquest projecte consolidat impulsa els intercanvis interculturals en l'espai europeu i mediterrani d'alumnes, alumnes i artistes que comparteixen les seues músiques amb el públic des de fa 11 anys".

La programació abordarà un vast patrimoni artístic, que s'ha desenvolupat en els països que banya el mar Mediterrani, des de la música tradicional, renaixentista i barroca. Es tracta d'una proposta que celebra la interculturalitat forjada durant segles i reivindica el mestissatge i vinculació entre la música culta i tradicional.

El festival, organitzat per l'Associació Cultural Comes, oferirà 12 concerts, 3 conferències, una taula de debat i nombroses activitats complementàries. A més, el curs, amb classes de cant, direcció coral, dansa, òrgan, flautes, vihuelas, tiorba, guitarra, d'interpretació de música tradicional, tallers, entre uns altres, és un dels més especialitzats i destacats de música antiga d'Europa en els quals es combina la música culta i la tradicional abordada des de la perspectiva de la música històrica com a segell i tret distintiu.

Els cursos pretenen suplir la manca d'estudis i investigació, abasta repertoris diversos que potencien el mestissatge cultural i està obert a tots els públics.

Early Music Morella comptarà amb la presència de prestigioses formacions, músics i cantants com Capella de Ministrers, Patrizia Bovi, Pablo Márquez, Acadèmia CdM, Ensemble Andalusina Ibn Badja, Marco García de Paz dirigint el Cor Early Music Morella, així com una trobada de música i dansa tradicional i concerts de professors a càrrec de Robert Cases, Isabel Martín, Eduard Navarro, Aziz Samsaoui, Kaveh Sarvarian i Zohar Fresco, entre uns altres.

PROGRAMACIÓ

El festival arrancarà el divendres 22 de juliol a les 22.30 hores en la porta dels Apòstols de l'Arciprestal de Santa María amb les actuacions de Capella de Ministrers amb Èlia Casanova i Pino de Vittorio.

El dissabte 23 de juliol, a les 19.30 hores, en la plaça Pla dels Estudis, hi haurà una trobada de música i dansa tradicional i, a les 22.30 hores hi haurà un nou concert en la porta dels Apòstols de l'Arciprestal de Santa María a càrrec de Capella de Ministrers i el conjunt de música antiga hispà-marroquina Ensemble Ibn Badja.

El diumenge 24 de juliol a les 13.00 hores en l'Arciprestal de Santa María es podrà gaudir d'un concert de Pablo Márquez en l'òrgan de Turull amb el programa Stylus phantasticus i el dimarts 26 de juliol a les 19.30 hores en l'Església de Sant Joan actuaran la soprano Delia Agúndez amb el músic argentí Eduardo Egüez.

El dimecres 27 de juliol a les 19.30 hores en l'Arciprestal de Santa María serà el torn del Coro EMM dirigit per Marco García de Paz i a les 22.30 en el Teatre Municipal actuaran Ensemble Ibn Badja i Transfermove. El festival arribarà a la seua fi el dijous 28 amb una audició de l'alumnat a les 12.00 hores en el Teatre Municipal i el concert final de curs que serà a les 19.30 hores en l'Arciprestal de Santa María amb La dansa de la mort.