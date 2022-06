Almeida afea a Sánchez la "falta de empatía" con el salto a la valla y pide conocer "qué deuda tiene" con Marruecos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "falta de empatía y humanidad" al abordar el salto a la valla de Melilla que se ha cobrado la vida de 23 personas, al tiempo que ha pedido conocer "qué deuda tiene" con Marruecos porque "no es normal cómo se han conducido las relaciones".

"Le ha faltado empatía, humanidad. Cuando se ha producido un asalto con al menos 23 muertos, despacharlo con un bien resuelto es complicado", ha manifestado ante los periodistas desde la sede de la Empresa Municipal de Transportes.

Considera el regidor que "al margen de que es una situación muy complicada, y que es muy difícil contener el asalto", hay que "ponerse en el lugar de ellos y despacharlo con algo más de un bien resuelto".

También ha pedido comenzar a analizar la situación con Marruecos "con carácter global y saber qué tiene de deuda para hablar y contarlo así". "Es algo que todos los españoles nos preguntamos; no es normal que el presidente virara la postura del Sáhara de un día para otro, no es normal cómo se han conducido las relaciones y no es normal que lo despache con un bien resuelto", ha finalizado.