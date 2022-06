Las víctimas del terrorismo claman ser escuchadas ante un Congreso sin los principales colectivos: "Señorías, no olviden"

Las víctimas del terrorismo han sido acogidas este lunes en el Congreso de los Diputados en un tradicional homenaje donde han pedido a los partidos que no busquen excusas, no las olviden e ignoren y combatan la impunidad y el blanqueamiento del relato.

La ausencia de varias asociaciones tiene que ver con un acto de "protesta" en contra de esta celebración pues consideran que no pueden asistir a un evento en una institución donde "los herederos políticos de ETA", EH Bildu, tienen representación.

Entre ellas están el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), presidido por Consuelo Ordóñez, que no ha participado en el evento desde 2010, cuando se instauró este homenaje bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) liderada por Maite Araluce.

En ese sentido, con la ausencia de Vox y con una exigua representación del PP (dos diputados), el presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha lamentado en su discurso que ahora no exista la unidad contra el terrorismo que emanó del Pacto por las Libertades suscrito en diciembre de 2000.

Caballero ha lanzado algunas preguntas a las que ha exigido dar ya respuesta ante la presencia del resto de los grupos, los ministros de Presidencia, Justicia, Interior, Agricultura e Industria y el defensor del pueblo.

"¿Por qué muchos años después sigue habiendo tantos atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de la cárcel, algo objetivamente indigno e inmoral?", ha cuestionado.

Caballero ha instado a los diputados a que escuchen al Parlamento Europeo "y en lugar de tejer argumentos para defenderse" de su informe, "busquen mecanismos para implementar sus propuestas".

Y les ha pedido que trabajen en "combatir la impunidad y en hacer inviable cualquier forma de blanqueamiento de los autores materiales o intelectuales de los atentados".

Asimismo, les ha suplicado que "recuerden que la memoria y el honor de las víctimas no es negociable ni mucho menos renunciable". "Señorías, no olviden, no ignoren, no busquen excusas. Por favor, escuchen a quienes se han acercado a nosotros para ayudar", ha enfatizado.

Durante su discurso, Caballero ha abogado por la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de atentados de todos los grupos terroristas sin resolver y sin sentencia, y por profundizar en la vertiente prestacional de la Ley de Víctimas, "especialmente para garantizar una atención adecuada a las víctimas mayores".

Por otro lado, la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), que agrupa a las asociaciones de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, apoya "plenamente" esta conmemoración.

Su presidente, Joaquín Vidal, defiende que el acto no es gubernamental ni político, sino el reconocimiento del Congreso. "Concebimos este encuentro como una oportunidad de interlocución directa con todos los grupos políticos, pues después del acto solemne siempre transmitimos, con la mayor claridad, contundencia y sinceridad, las opiniones, los reclamos y la situación de las víctimas del terrorismo", recalca.