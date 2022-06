Este domingo, José Antonio Avilés ha presentado una nueva entrega de su sección de entrevistas en Viva la vida, y la protagonista no ha sido otra que Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha sentado frente al confesionario del tertuliano y ha hablado, especialmente, de todo lo que quiere a su familia: "Disfruto de la vida, pero no voy a dejar la política, mientras Dios me dé salud. Lo que no voy a estar es en primera fila".

"No soy nada rencorosa, se me olvidan las faenas que me hacen", ha declarado sobre la posibilidad de que le hayan hecho alguna faena profesional. "Y seguro que habrá muchos que se habrán decepcionado [conmigo], y otros que me querían ver muerta, que de hecho lo publican en Twitter".

"Soy una llorona tremenda. Antes lloraba mucho", ha asegurado. "Lloro por tres razones: por impotencia, por rabia y por pena de mí misma. Tengo que confesar que lloré en un atasco impresionante organizado por la típica carrera de sábados y domingos".

También ha confesado sus retoques estéticos, y ha hablado de la operación en los párpados que se hizo. Pero lo próximo que se quiere hacer es la papada: "Cuando tenga dinero, porque ahora soy una pensionista y tengo que ahorrar".

"¿Ser política le ha pasado factura a mi familia?", le ha preguntado José Antonio Avilés. "Sí, yo tengo siete hermanos. Todos viven y trabajan en Madrid. Unas tenían una sala de conciertos, de flamenco, sobre todo, y tuvieron que cerrar como consecuencia de ser yo concejala de Medio Ambiente".

"Me han apoyado siempre: mi marido, mis hijos, mis hermanos... Toda mi familia me ha apoyado siempre y no me han pedido nunca que deje [la política]", ha declarado Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha contado que tiene siete nietos, cuatro uno de sus hijos y tres el otro, y se lleva estupendamente con sus nueras. "Hoy en día, las que mandan en los matrimonios jóvenes son ellas, no te creas tú que es como en mis tiempos", ha opinado. "Pero son tan maravillosas, guapas, buenas... [...] Lo mejor de la vida es los nietos".