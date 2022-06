Un total de 176 entitats s'adhereixen al Pacte per la Lectura en un mes

Les biblioteques municipals són les més participatives, amb 75 adhesions, seguides dels ajuntaments i els clubs de lectura, amb 37 i 36, respectivament. El nombre de llibreries que han subscrit el Pacte són 15, a més de set associacions culturals, tres fundacions i tres institucions relacionades amb la cultura.

En la província de València s'han sumat 101 municipis; a Alacant, 37, i a Castelló, 13. En un mateix municipi pot produir-se que diverses entitats hagen sol·licitat adherir-se a 'Pactem'.

'Pactem per la lectura' està liderat per la Generalitat i va nàixer amb l'adhesió de les tres Diputacions provincials, les universitats públiques (València, Politècnica, Jaume I, Miguel Hernández i Alacant) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Es tracta d'un "compromís obert" que reuneix el sector de la cadena de la lectura: biblioteques, editorials, llibreries i distribuïdors, així com clubs de lectura, associacions professionals o col·lectius lectors.

Les entitats que se sumen estaran vinculades a l'oficina de foment lector de la Direcció general de Cultura i Patrimoni per a la promoció de les activitats que realitzen, perquè puguen ser divulgades i visibilitzades en tot el territori valencià a través de les xarxes socials i de la web, i que creuen una comunitat entorn de la lectura en la qual es puguen intercanviar informació, coneixement i experiències.

Per la seua banda, la Generalitat estudiarà la coorganització d'esdeveniments culturals que proposen les entitats adherides a 'Pactem per la lectura'. També es treballarà per a potenciar mesures singulars en favor del sector editorial, amb una atenció especial a l'edició, distribució i foment de la presència de l'oferta editorial i contribuir a la consecució d'un "efecte multiplicador" d'aquest pacte per la lectura en tots els àmbits territorials "que genere una consciència col·lectiva sobre la importància estratègica de la lectura en una societat moderna i democràtica".

'Pactem per la lectura' posarà especial interés a donar visibilitat als autors i autores valencians i facilitar la seua presència en les activitats per a promocionar les seues obres, promoure la producció de qualitat i fomentar la promoció del fons editorial valencià en tots els àmbits.

També a fomentar la comercialització dels llibres d'editorials valencianes a través de les llibreries, com a via natural de la comercialització, i donar suport a les activitats de foment de la lectura en aquestes i garantir l'accés dels ciutadans als servicis de les biblioteques i promoure-les com a centres imprescindibles per a la difusió i el foment de la lectura.

La iniciativa forma part de 'Llegim, llegim, llegim', el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura, que en 2022 inicia la segona etapa assumint directament la gestió de la coordinació de les activitats i augmentant el pressupost.