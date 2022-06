El Gobierno mantiene hasta fin de año el IVA superreducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas

La obligación general de llevar mascarillas decayó en abril pero lo sigue siendo en contextos concretos, como ir a un centro sanitario, entrar en una residencia de ancianos o viajar en transporte público. En este escenario, el Gobierno ha prorrogado la rebaja del IVA, del 21 al 4% que para las mascarillas higiénicas aplica desde noviembre de 2020 y que sin esta nueva extensión habría decaído el 30 de junio.

Se trata de la segunda prórroga a esta medida y está incluida en el decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó el sábado pasado con medidas económicas para hacer frente a la inflación. El Gobierno tiene en cuenta que las mascarillas sigue siendo obligatorias para prolongar una medida que en su de momento único año entero de aplicación, 2021, costó al Estado 137 millones, los que dejó de ingresar por la diferencia impositiva del 21 al 4%.

"Dado que se mantiene la obligatoriedad de la utilización de la mascarillas como medida de prevención frente a la COVID-19 en ciertos ámbitos públicos, se considera oportuno prorrogar, igualmente hasta el 31 de diciembre de 2022, la aplicación del tipo del 4 por ciento del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables", indica el decreto.

La bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas -no de las FFP2, como pidió hace meses el PP- está en vigor desde noviembre de 2020, primero hasta diciembre de 2021 y después hasta junio de 2022, después de la primera prórroga que se aprobó antes de que terminara el año pasado. Ahora se extiende de nuevo, hasta el 31 de diciembre de 2022, como el resto de medidas que figuran en el decreto.

Teniendo en cuenta que el Gobierno justifica la medida porque las mascarillas siguen siendo obligatorias en algunos contextos, no se dan signos de que también en estos lugares dejen de serlo, sobre todo en transportes públicos como los aviones, donde Agencia Europea de Seguridad Aérea recomendó hace semanas no tener que llevarla puesta, siempre que los países no hubieran legislado en caso contrario, como es el caso de España.