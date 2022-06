Gómez celebra que el nomenament de Bernabé com a delegada del Govern "acosta la Moncloa a València"

"No se m'ocorre millor política del PSOE per a la delegació del govern i per a representar els interessos de València", ha manifestat Gómez en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns, on ha definit el nomenament com una "oportunitat política importantíssima".

Segons Gómez, Bernabé tindrà capacitat per a "traslladar reivindicacions de la ciutat de València enfront del govern d'Espanya" per la seua experiència en la gestió municipal. De fet, ha ressaltat que ella va proposar que es localitzara en València l'Oficina Nacional d'Emprenedoria.

A més, ha valorat també que pot treballar en qüestions com el soterrament de les vies o l'impuls de la Marina, del consell de la qual d'administració ha sigut membre. De fet, ha indicat que ha sigut "protagonista" en qüestions que l'Ajuntament ha reivindicat i ha considerat que aquesta és una "aposta per la ciutat de València" del Govern.

Preguntada sobre si se sent el suport del president Ximo Puig, Gómez ha afirmat que se sent "molt recolzada" pel secretari general del PSPV i ha remarcat que Bernabé és una persona de la seua "absoluta confiança", el nou càrrec de la qual la convertirà en un referent" a nivell del partit.

Quant a la persona que substituirà a la nova delegada en el consistori, Gómez ha assegurat que encara està per decidir. Les següents persones en la llista socialista són Mar Marín i Javier Mateo.